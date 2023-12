Relembrando um ano notável de jogos no Nintendo Switch

Num ano repleto de delícias de jogo, a Nintendo Switch emergiu como uma verdadeira campeã. Quer você tenha encontrado consolo na tranquilidade da pesca ou testado suas habilidades contra inimigos formidáveis, esperamos sinceramente que você tenha gostado da experiência no inovador sistema Nintendo Switch™.

Ao darmos adeus a 2023, convidamos você a fazer uma viagem ao passado visitando o site Nintendo Switch Year in Review 2023 e fazendo login em sua conta Nintendo. Nesta plataforma encantadora, você receberá uma recapitulação personalizada de sua jornada no jogo ao longo do ano passado. Mas isso não é tudo; você também pode mostrar com orgulho suas conquistas, compartilhando-as com seus amigos em várias plataformas de mídia social.

A cada dia que passa, o cenário dos jogos continua a evoluir e olhamos para o ano que passou com profunda gratidão pelo seu apoio e entusiasmo. Sua dedicação inabalável ao Nintendo Switch tem sido a força motriz do nosso sucesso e, por isso, agradecemos de coração.

Ao olharmos para o próximo ano, pretendemos elevar ainda mais a fasquia. Com uma série de jogos emocionantes e recursos inovadores em preparação, 2024 promete ser outro capítulo emocionante na saga Nintendo Switch.

Assim, a todos os jogadores que abraçaram a alegria do Nintendo Switch este ano, expressamos a nossa sincera gratidão. Sua paixão e amor pelos jogos nos inspiram a buscar a grandeza. Vamos embarcar juntos em uma incrível jornada de jogo em 2024!