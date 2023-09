The NFT Gaming Co. lança primeiro jogo, “Space Striker AI”

Plataforma de jogos digitais The NFT Gaming Co. anunciou sua entrada no mercado com o lançamento de seu primeiro jogo, “Space Striker AI”, disponível em dispositivos Android e iOS. A empresa pretende preencher a lacuna entre os jogos tradicionais e a Web 3, desenvolvendo jogos casuais que incorporam recursos novos, como tokens não fungíveis (NFTs).

O CEO da The NFT Gaming Co., Vadim Mats, afirmou que seu objetivo é combinar jogos digitais convencionais com elementos exclusivos do jogo, incluindo skins, personagens e experiências que podem ser criadas e cunhadas como NFTs. Ao integrar a tecnologia blockchain nos jogos, a empresa pretende oferecer aos usuários um novo nível de propriedade e valor para seus ativos no jogo.

Além do “Space Striker AI”, a NFT Gaming Co. tem planos de lançar mais jogos e aplicativos geradores de receita em um futuro próximo. O foco da empresa na criação de experiências de jogos inovadoras que aproveitam os NFTs a diferencia dos desenvolvedores de jogos tradicionais.

“Space Striker AI” pode ser baixado na Google Play Store e na Apple App Store. A entrada da NFT Gaming Co. no mercado já recebeu atenção positiva, com suas ações negociadas na Nasdaq subindo mais de 8% na atividade pré-mercado.

À medida que a indústria de jogos continua a evoluir, a integração de NFTs e da tecnologia blockchain apresenta novas oportunidades para os jogadores se envolverem com os jogos e possuírem ativos digitais exclusivos. A entrada da NFT Gaming Co. no mercado marca um passo significativo em direção à adoção generalizada de NFTs em jogos.

Definições:

– Tokens não fungíveis (NFTs): ativos digitais exclusivos que representam a propriedade de um item ou conteúdo específico no blockchain.

Fontes: Comunicado de imprensa da NFT Gaming Co., MT Newswires.