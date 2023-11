Nave espacial Lucy da NASA descobre sistema binário de asteróides

By

A sonda Lucy da NASA completou recentemente um sobrevôo do seu primeiro alvo de asteróide e fez uma descoberta surpreendente – o asteróide, chamado Dinkinesh, é na verdade um sistema binário que consiste em um asteróide primário maior e uma “lua” menor orbitando em torno dele. As imagens captadas por Lucy revelaram esta característica única e surpreenderam os cientistas envolvidos na missão.

Estima-se que o asteroide primário no sistema Dinkinesh tenha cerca de 0.15 metros de largura, enquanto seu satélite mede aproximadamente XNUMX quilômetros de largura. Esta descoberta inesperada aumentou ainda mais o entusiasmo em torno da missão Lucy, que visa explorar os enxames de Troia, dois grupos de asteróides localizados no mesmo caminho do planeta Júpiter.

“Os troianos são a última grande população de objetos que ainda não vimos de perto”, disse o cientista planetário da NASA, Thomas Statler. “E Lucy vai fazer isso pela primeira vez.”

A missão recebeu o nome do famoso esqueleto “Lucy”, uma descoberta inovadora na evolução humana. Da mesma forma, a NASA espera que o estudo destes fósseis planetários forneça informações valiosas sobre as origens do nosso sistema solar.

Embora o foco principal do encontro de Lucy com Dinkinesh tenha sido testar o sistema de rastreamento de asteróides da espaçonave, a análise preliminar das imagens sugere que o estudo deste asteróide binário poderia lançar luz sobre como asteróides de tamanhos semelhantes migraram para mais perto da Terra. Esse conhecimento é crucial para avaliar potenciais ameaças ao nosso planeta.

Embora Dinkinesh tenha sido uma adição inesperada à missão de Lucy, a nave espacial continuará a sua ambiciosa viagem pelo espaço. Depois de um encontro com outro asteróide do cinturão principal e loops solares adicionais, Lucy alcançará os enxames de Tróia em 2027, seguido por uma visita ao enxame de asteróides que segue Júpiter em 2033.

Ao desvendar os mistérios destes corpos celestes distantes, a missão de Lucy contribuirá para a nossa compreensão da história do sistema solar e do nosso lugar nele. Cada asteróide contém informações valiosas que ajudam os cientistas a juntar as peças da história das nossas origens cósmicas.

FAQ:

P: O que o sobrevoo de Lucy por Dinkinesh revelou?

R: O sobrevôo revelou que Dinkinesh é um sistema binário de asteróides que consiste em um asteróide primário maior e um satélite menor.

P: O que são os enxames de Trojan?

R: Os enxames de Tróia são dois grupos de asteróides localizados no mesmo caminho do planeta Júpiter.

P: Por que a missão se chamava Lucy?

R: A missão recebeu o nome do famoso esqueleto “Lucy”, que revolucionou a compreensão dos cientistas sobre a evolução humana.

P: Qual é o propósito de estudar os enxames de Trojan?

R: Estudar os enxames de Troia fornecerá informações valiosas sobre a história e a formação do nosso sistema solar.