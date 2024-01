NASA’s Juno captura imagens impressionantes da lua vulcânica de Júpiter, Io

A espaçonave Juno da NASA recentemente completou uma passagem próxima de Io, a lua mais vulcânica de Júpiter, proporcionando aos cientistas imagens deslumbrantes deste corpo celeste. Essa passagem marcou a maior aproximação de Io nos últimos 20 anos, com a espaçonave chegando a apenas 1.000 milhas da lua.

O instrumento JunoCam da Juno capturou uma série de imagens durante a passagem, oferecendo uma visão mais próxima da geologia única de Io. A imagem em preto e branco, tirada a uma altitude de cerca de 1.500 milhas, mostra a paisagem acidentada e a atividade vulcânica da lua.

Essas imagens fazem parte de um programa maior da NASA que incentiva a participação do público no processamento de imagens. Kevin M. Gill, um pesquisador do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, tem sido um dos principais contribuintes para o processamento dessas imagens. Seu trabalho revelou detalhes intrincados da superfície de Io, possibilitando uma compreensão mais profunda desta lua dinâmica.

Essa passagem recente é uma continuação das passagens anteriores da Juno por Io. Imagens anteriores foram tiradas a distâncias de até 7.000 milhas, revelando as misteriosas regiões polares de Io e suas imponentes montanhas. A próxima passagem em fevereiro fornecerá outra oportunidade para os pesquisadores estudarem Io e monitorarem quaisquer mudanças em sua superfície devido à sua natureza vulcânica ativa.

Originalmente projetada para estudar Júpiter, a missão estendida da Juno agora inclui sete passagens adicionais por Io. Essas passagens permitirão que os cientistas coletem mais dados e ampliem nosso conhecimento dessa lua enigmática. No entanto, assim que as passagens por Io forem concluídas, a Juno enfrentará desafios à medida que entra em uma órbita diferente em relação a Júpiter, experimentando curtos períodos de escuridão quando o planeta bloqueia o sol. Apesar desses obstáculos, a NASA está confiante de que o funcionamento geral da espaçonave não será significativamente afetado.

As imagens cativantes capturadas pela Juno oferecem uma visão do mundo tumultuado de Io e abrem caminho para futuras explorações e descobertas. Ao estudar esta lua vulcânica, os cientistas podem obter insights sobre os processos geológicos que ocorrem em outros corpos celestes, aprofundando nosso entendimento das maravilhas diversas do sistema solar.

Perguntas frequentes (FAQ)

P: O que é o instrumento JunoCam da Juno?

R: JunoCam é um instrumento a bordo da espaçonave Juno da NASA que captura imagens de Júpiter e suas luas.

P: Quantos vulcões existem em Io?

R: Os cientistas estimam que existam mais de 400 vulcões ativos em Io.

P: Qual é o objetivo da missão estendida da Juno?

R: A missão estendida da Juno tem como objetivo coletar mais dados e estudar Io, uma lua relativamente pouco estudada, para expandir nosso conhecimento sobre esse corpo celeste.

P: Como a órbita da Juno mudará após as passagens por Io?

R: A Juno entrará em uma órbita diferente em relação a Júpiter, o que pode resultar em curtos períodos de escuridão quando o planeta bloquear o sol. No entanto, a NASA acredita que esses períodos de escuridão não afetarão significativamente o funcionamento geral da espaçonave.