Como consertar o NameDrop que não funciona no iPhone

O recurso NameDrop no iPhone é uma maneira conveniente de compartilhar informações de contato com outros usuários do iPhone via AirDrop. No entanto, alguns usuários têm enfrentado problemas com o NameDrop não funcionando. Embora a razão exata por trás desse problema não seja clara, existem várias soluções que você pode tentar.

Em primeiro lugar, verifique se o seu iPhone suporta o recurso NameDrop. NameDrop funciona apenas em modelos de iPhone selecionados compatíveis com iOS 17. Se você tiver um iPhone X ou um modelo anterior, ele não será compatível com iOS 17 e, portanto, NameDrop não funcionará em seu dispositivo. Além disso, tanto o seu iPhone quanto o iPhone do destinatário precisam ter o iOS 17 instalado para que o NameDrop funcione corretamente.

Outro motivo comum para o NameDrop não funcionar é o uso incorreto do gesto NameDrop. Para usar esse recurso, você precisa aproximar as seções superiores de dois iPhones. Certifique-se de que as seções superiores de ambos os iPhones se toquem ou os coloquem juntos.

Se você desativou acidentalmente a configuração “Juntando dispositivos”, isso também pode causar mau funcionamento do NameDrop. Para verificar isso, vá para o aplicativo Configurações, abra Geral e toque em Configurações do AirDrop. Certifique-se de que o botão “Juntando Dispositivos” esteja ativado.

Problemas com conectividade Bluetooth e WiFi também podem afetar o recurso NameDrop. Tente ativar e desativar o Bluetooth e o WiFi em ambos os iPhones para ver se isso resolve o problema.

Por padrão, a visibilidade do AirDrop é definida como “Contatos” em iPhones. No entanto, como o NameDrop é usado para compartilhar detalhes de contato com usuários do iPhone que não estão em seus contatos, você precisa definir a visibilidade do AirDrop como “Todos” para que o NameDrop funcione corretamente. Isso pode ser feito nas configurações do AirDrop.

Às vezes, uma simples reinicialização pode corrigir pequenos bugs ou problemas de software. Tente reiniciar o iPhone para ver se isso resolve o problema de não funcionamento do NameDrop.

Se nenhuma das soluções acima funcionar, redefinir as configurações de rede do seu iPhone e do iPhone da outra pessoa pode ajudar. No entanto, lembre-se de que redefinir as configurações de rede removerá as redes WiFi salvas e os dispositivos Bluetooth adicionados anteriormente.

No geral, se você estiver enfrentando problemas com o NameDrop que não funciona no seu iPhone, tente essas correções para resolver o problema e aproveite a conveniência do compartilhamento de contatos via AirDrop.

Fontes:

– [Insira as fontes aqui sem URLs]