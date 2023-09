O desempenho da narração de Nitara em Mortal Kombat 1 recebe críticas dos jogadores

A mais recente adição ao elenco de Mortal Kombat 1 é a personagem Nitara, interpretada pela atriz Megan Fox. No entanto, a base de jogadores do jogo não está nada impressionada com o desempenho da narração da Fox.

À medida que a lista de personagens foi revelada lentamente, os fãs aguardavam ansiosamente a programação de lançamento de Mortal Kombat 1. Embora personagens icônicos como Scorpion e Sub-Zero estejam retornando, também houve um foco em trazer de volta personagens do “3D”. ”Era de Mortal Kombat, incluindo Nitara.

Esta é a primeira aparição de Nitara desde Mortal Kombat: Armageddon de 2006. A escolha de escalar Megan Fox, conhecida por seus papéis em Transformers e Jennifer's Body, levantou sobrancelhas entre a comunidade de fãs de Mortal Kombat.

Megan Fox esteve recentemente envolvida em outro grande jogo, Diablo 4, onde fez elogios a personagens caídos. No entanto, Mortal Kombat 1 marca seu primeiro papel como atriz completa em um videogame.

Durante a revelação de Nitara, Megan Fox forneceu um vídeo de jogo e trechos de diálogo. No entanto, os fãs no Reddit criticaram seu desempenho, descrevendo-o como uma “entrega simples” e sugerindo que ela pode ter telefonado para receber um contracheque.

Embora alguns fãs acreditem que o trailer pode não representar com precisão o áudio do jogo, os primeiros jogadores que obtiveram o jogo expressaram preocupações semelhantes sobre o desempenho da Fox no modo história. No entanto, outros notaram que seu desempenho no final da Torre de Nitara foi melhor.

A comunidade de Mortal Kombat 1 em breve terá a oportunidade de dar seu veredicto final sobre a interpretação de Nitara por Megan Fox, já que o jogo está previsto para ser lançado em alguns dias.

Fontes: Dexerto