Missões Espaciais Empolgantes para Aguardar em 2024

O ano de 2024 promete ser mais um ano emocionante para a exploração espacial, com várias missões planejadas para acontecer. Aqui estão seis das missões espaciais mais empolgantes para acompanhar em 2024.

1. Explorando o Potencial de Vida Europa

A missão Europa Clipper da NASA será lançada para explorar a lua de Júpiter, Europa. Os cientistas acreditam que sob a casca de gelo de Europa existe um vasto oceano de água salgada, que pode potencialmente abrigar vida extraterrestre. A missão tem como objetivo estudar a geologia da superfície de Europa, sua casca de gelo e buscar sinais de gêiseres ativos. Se bem sucedida, essa missão poderá fornecer informações valiosas sobre a habitabilidade potencial de mundos oceânicos.

2. Artemis II: O Primeiro Passo Tripulado em Direção à Lua

Artemis II será a primeira missão tripulada do programa Artemis da NASA. Construindo sobre o sucesso da Artemis I, essa missão enviará quatro astronautas para a órbita da Lua antes de retorná-los para casa. Atualmente, está programada para ser lançada em novembro de 2024.

3. Exploração da Região Sul da Lua com o VIPER

O VIPER, um rover robótico do tamanho de um carrinho de golfe, será enviado para explorar o polo sul da Lua. Sua missão é buscar por voláteis, incluindo água e dióxido de carbono, que poderiam fornecer recursos para futura exploração humana. O rover navegará pelas temperaturas extremas da superfície lunar e realizará uma missão de 100 dias para coletar dados valiosos.

4. Lunar Trailblazer: Mapeando Moléculas de Água na Lua

O Lunar Trailblazer será outra missão focada no estudo da água na Lua. Ao contrário do VIPER, ele orbitará a Lua, mapeando a localização de moléculas de água em todo o globo e medindo as temperaturas da superfície. O momento do lançamento depende de uma carga principal chamada PRIME-1, atualmente programada para ser lançada no meio de 2024.

5. Missão da JAXA às Luas de Marte

A Agência de Exploração Aeroespacial Japonesa (JAXA) tem uma missão robótica chamada Martian Moon eXploration (MMX) planejada para ser lançada em setembro de 2024. O objetivo principal desta missão é determinar a origem das luas de Marte, Fobos e Deimos. O MMX passará três anos ao redor de Marte, observando as luas e coletando uma amostra de Fobos antes de retornar à Terra.

6. Hera: Estudando os Sistemas de Asteroides

A missão Hera da ESA revisitara o sistema de asteroides Didymos-Dimorphos, seguindo a missão DART da NASA em 2022. A DART utilizou uma técnica chamada “impacto cinético” para alterar a órbita de Dimorphos. A missão da Hera é estudar o impacto e coletar mais dados sobre este sistema de asteroides. Está programada para ser lançada em outubro de 2024.

Resumo:

Em 2024, a exploração espacial continuará a romper fronteiras com missões à lua Europa de Júpiter, à Lua, às luas de Marte e a um sistema de asteroides. Essas missões visam desvendar segredos sobre possíveis formas de vida extraterrestre, o potencial de utilização de recursos e o comportamento de objetos celestes.

FAQ:

P: Quando será o lançamento da missão Europa Clipper?

R: A janela de lançamento para a missão Europa Clipper se abre em 10 de outubro de 2024.

P: Qual é o objetivo da missão VIPER?

R: O objetivo do VIPER é buscar por voláteis, incluindo água e dióxido de carbono, no polo sul da Lua.

P: Qual é o objetivo principal da missão MMX da JAXA?

R: O objetivo principal da missão Martian Moon eXploration (MMX) é determinar a origem das luas de Marte, Fobos e Deimos.

P: Quando será o lançamento da missão Hera?

R: A missão Hera da Agência Espacial Europeia está programada para ser lançada em outubro de 2024.