Microsoft substitui reconhecimento de fala do Windows por acesso de voz no Windows 11

A Microsoft fez uma mudança significativa nos recursos do Windows ao descontinuar o reconhecimento de fala do Windows e introduzir o Voice Access no Windows 11 23H2 e no Windows 11 22H2. Esta decisão surge como parte dos esforços da empresa para melhorar as opções de acessibilidade para os usuários.

O Voice Access é uma nova experiência disponível no Windows 11, versão 22H2 ou dispositivos posteriores. Ele permite que indivíduos, incluindo aqueles com deficiência motora, controlem seus PCs e criem textos usando sua voz. Os usuários podem realizar tarefas como abrir e alternar entre aplicativos, navegar na web e ler e redigir e-mails, tudo com comandos de voz. O recurso utiliza tecnologia moderna de reconhecimento de fala no dispositivo, garantindo reconhecimento de fala preciso mesmo sem conexão com a Internet.

O foco da Microsoft na acessibilidade não é novo. A empresa destacou recentemente os recursos de acessibilidade adicionados em 2023, incluindo acesso por voz, legendas ao vivo, vozes do narrador e extensões do narrador. Esses recursos visam tornar o Windows mais inclusivo e fácil de usar para indivíduos com necessidades diferentes.

O reconhecimento de fala foi originalmente introduzido como um aplicativo separado no Windows Vista em 2006 para melhorar a acessibilidade. No entanto, com o tempo, a Microsoft enfrentou desafios com potencial abuso do recurso por parte de agentes de ameaças. Apesar de ter alcançado marcos impressionantes na precisão do reconhecimento de voz, como a obtenção da menor taxa de erros de palavras em 2016, a Microsoft decidiu avançar com o Voice Access como substituto.

Esta mudança está alinhada com o compromisso da Microsoft com a inovação e a melhoria contínua. Os usuários podem se manter informados sobre os últimos desenvolvimentos e anúncios da empresa visitando o link fornecido.

Concluindo, o reconhecimento de fala do Windows está sendo preterido em favor do Acesso por Voz no Windows 11, oferecendo opções aprimoradas de acessibilidade e controle aprimorado sobre as funcionalidades do PC por meio de comandos de voz.