Microsoft considera streaming de jogos com suporte de anúncios no Xbox Cloud Gaming

A Microsoft está explorando a possibilidade de oferecer streaming de jogos com suporte de anúncios em seu serviço Xbox Cloud Gaming (xCloud). Em entrevista no Wells Fargo TMT Summit, o CFO da Microsoft Gaming, Tim Stuart, mencionou a ideia de os usuários assistirem a anúncios em troca de streaming gratuito de jogos.

Stuart destacou que esta abordagem poderia ser particularmente eficaz em regiões como África, Índia e Sudeste Asiático, onde a posse de consolas não é tão predominante como a utilização de telemóveis. Ao oferecer streaming gratuito de jogos em troca de um pequeno anúncio, a Microsoft poderia atingir um público maior e fornecer experiências de jogos para regiões que tradicionalmente não priorizam os consoles.

Embora os comentários de Stuart sugiram que a Microsoft está considerando ativamente esta nova abordagem, não está claro se uma assinatura suportada por anúncios será lançada no futuro. Fontes da Microsoft indicaram que o trabalho no Xbox Cloud Gaming desacelerou nos últimos meses e recursos anunciados anteriormente, como suporte à biblioteca de jogos existente, foram adiados ou descartados.

No entanto, a Microsoft demonstrou interesse em expandir as capacidades do Xbox Cloud Gaming. Atualmente, o serviço oferece acesso gratuito ao Fortnite, mas outros jogos ainda não foram incluídos. E-mails internos do caso FTC v. Microsoft revelaram planos de transmitir jogos de PC pela nuvem, potencialmente ampliando a biblioteca para usuários do Xbox Cloud Gaming.

Além disso, a Microsoft tem testado o suporte a mouse e teclado para Xbox Cloud Gaming, concentrando-se principalmente no lado do console, e não no PC. Esses desenvolvimentos indicam que a Microsoft está explorando ativamente diferentes caminhos para aprimorar a experiência do Xbox Cloud Gaming e atrair mais jogadores para seu serviço.

Embora uma versão suportada por anúncios do Xbox Cloud Gaming não esteja confirmada, ela sem dúvida ofereceria uma nova abordagem para streaming de jogos e poderia abrir caminho para maior acessibilidade em regiões com acesso limitado a consoles ou PCs para jogos.