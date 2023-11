Lies of P Update 1.3.0.0 apresenta melhorias emocionantes na jogabilidade

O aclamado RPG de ação Lies of P acaba de lançar sua última atualização, versão 1.3.0.0. Esta atualização traz uma série de novos recursos e conteúdos, bem como mudanças significativas de equilíbrio que certamente melhorarão a experiência geral de jogo.

Uma das adições mais interessantes desta atualização é a introdução de novos trajes. Os jogadores agora podem encontrar essas fantasias nos menus ‘Equipamento’ e ‘Bolsa’. Entre as novas adições estão o ‘Chapéu de Alquimista’, ‘Máscara de Caçador de Tesouro’, ‘Vestuário de Caça de Caçador de Tesouro’ e ‘Óculos Esmeraldas Ilusórios’. Essas fantasias não apenas adicionam um toque visual novo ao jogo, mas também oferecem bônus de estatísticas exclusivos.

Além disso, uma nova categoria foi adicionada ao menu Trajes, permitindo aos jogadores equipar máscaras e acessórios juntos na seção Cabelo. Isso dá aos jogadores ainda mais opções de personalização e permite que eles criem seus próprios looks exclusivos.

A atualização também inclui vários ajustes de equilíbrio para melhorar a jogabilidade. A dificuldade do campo foi diminuída, garantindo uma experiência mais tranquila e divertida para os jogadores. Além disso, a velocidade de ataque de alguns monstros foi ajustada para tornar seus ataques mais intuitivos. A duração das pausas de postura para certos monstros também foi aumentada, e os locais de surgimento de monstros e armadilhas foram ajustados para melhor se adequar ao fluxo do jogo.

Além disso, a habilidade 'Rising Dodge' do P-Organ foi alterada para uma habilidade padrão, proporcionando aos jogadores maior acessibilidade desde o início do jogo. Também foram feitos ajustes no equilíbrio do combate, incluindo aumento de dano para certas armas, melhores taxas de disparo para quebras de postura e ajustes nas velocidades de ataque e tempos de carregamento para diferentes tipos de armas.

A comunidade Lies of P tem aguardado ansiosamente esta atualização e a resposta até agora tem sido extremamente positiva. Os jogadores agora podem desfrutar de uma experiência de jogo mais refinada e equilibrada, ao mesmo tempo que experimentam novas opções de trajes para personalizar seus personagens.

FAQ:

P: Quando foi lançado Lies of P?

R: Lies of P foi lançado em 18 de setembro de 2021.

P: Em quais plataformas Lies of P está disponível?

R: Lies of P está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC via Steam e Mac através da Mac App Store.

P: Qual é o estilo de jogo de Lies of P?

R: Lies of P é um RPG de ação emocionante que reimagina o clássico conto de fadas de Pinóquio em um cenário de jogo no estilo Bloodborne.

P: Qual é a pontuação da revisão de Lies of P?

R: IGN deu ao Lies of P uma pontuação de 8/10 em sua análise.

P: Posso encontrar um passo a passo para Lies of P?

R: Sim, o IGN fornece um passo a passo de Lies of P para jogadores que precisam de orientação durante sua jornada de jogo.

P: Há alguma correção de bug na atualização 1.3.0.0?

R: Sim, a atualização inclui várias correções de bugs, abordando problemas como tiros de personagens para o céu, Guardas Perfeitos não intencionais, ataques indefesos e muito mais.

P: Há alguma melhoria para jogadores que não falam inglês?

R: Sim, a atualização inclui traduções atualizadas e correções de erros de digitação nos idiomas inglês, chinês e japonês.

