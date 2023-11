LG revela o futuro dos monitores SMART

A LG Electronics está revolucionando o mundo dos monitores com sua mais recente linha SMART Monitor. Os modelos 32SR50F e 27SR50F oferecem uma combinação de produtividade e entretenimento, eliminando a necessidade de conexão com um PC. Com telas impressionantes, conectividade perfeita e recursos inteligentes, esses monitores foram criados para transformar a maneira como trabalhamos e nos divertimos.

Os monitores LG SMART apresentam telas impressionantes que oferecem cores vivas e contraste nítido. Esteja você em uma videoconferência, trabalhando em documentos ou simplesmente navegando na web, a qualidade de imagem de alta qualidade e o suporte para HDR10 garantirão uma experiência de visualização envolvente. O design elegante e sem bordas do modelo de 27 polegadas adiciona um toque de elegância ao seu espaço de trabalho.

Mas o que diferencia esses monitores é a integração da plataforma webOS 23 da LG. Atuando como um hub inteligente, o webOS 23 oferece acesso fácil a aplicativos de streaming, conteúdo esportivo personalizado e até mesmo a capacidade de selecionar listas de reprodução de música com base em suas preferências. Esqueça os dispositivos de comutação – esses monitores trazem tudo o que você precisa na ponta dos dedos.

Para quem trabalha em casa, os monitores LG SMART vêm equipados com o software LG Home Office. Este software oferece suporte a programas de produtividade populares, como Microsoft 365 e Google Calendar, permitindo uma transição perfeita entre tarefas profissionais e pessoais. Compartilhar conteúdo de seus dispositivos inteligentes também é muito fácil, graças à compatibilidade com AirPlay 2 e Miracast.

Não se limitando ao trabalho, esses monitores também podem funcionar como hubs domésticos inteligentes. Através do ThinQ Home Hub da LG, você pode monitorar e controlar seus aparelhos compatíveis com IoT, como geladeiras e máquinas de lavar, sem sair da sua mesa. Esta integração da vida profissional e doméstica aumenta a eficiência e a conveniência, tornando estes monitores um divisor de águas para uma vida inteligente.

Os monitores LG SMART (32SR50F e 27SR50F) estarão disponíveis em vários mercados em todo o mundo, com disponibilidade a partir dos EUA em novembro. Com um preço de US$ 229.99 para o modelo de 32 polegadas e US$ 199.99 para o modelo de 27 polegadas, esses monitores oferecem uma excelente proposta de valor por seus recursos impressionantes.

Como diz Seo Young-jae, vice-presidente sênior e chefe da unidade de negócios de TI da LG Electronics Business Solutions Company: “A série LG SMART Monitor é adaptada para atender às preferências individuais e requisitos específicos de diversos usuários”. Com este lançamento, a LG está pronta para levar a categoria SMART Monitor a novos patamares, com mais inovações interessantes no horizonte. Fique atento!

FAQs:

1. O que é webOS 23?

WebOS 23 é o sistema operacional da LG que alimenta seus monitores SMART. Ele fornece acesso contínuo a aplicativos de streaming, conteúdo personalizado e outros recursos inteligentes.

2. Posso conectar esses monitores aos meus dispositivos inteligentes?

Sim, você pode conectar facilmente seus dispositivos inteligentes a esses monitores usando AirPlay 2 e Miracast, permitindo compartilhar conteúdo sem esforço.

3. Esses monitores podem servir como hubs domésticos inteligentes?

Absolutamente! Esses monitores atuam como hubs domésticos inteligentes, permitindo monitorar e controlar aparelhos compatíveis com IoT, como geladeiras e máquinas de lavar, por meio do ThinQ Home Hub da LG.

Fontes:

- Comunicado de imprensa do LG SMART Monitor