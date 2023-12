Fortnite e Lego se unem para criar uma nova experiência de jogo

Fortnite, o popular jogo de tiro online com mais de 400 milhões de jogadores, colaborou recentemente com a Lego para criar um modo de jogo de sobrevivência totalmente novo. Esta colaboração se inspira no jogo de construção e criação de blocos Minecraft, que é o jogo mais vendido de todos os tempos.

Embora o modo Battle Royale de Fortnite seja o mais popular, o jogo originalmente tinha um modo de sobrevivência chamado Fortnite: Save the World. No entanto, o sucesso esmagador do modo Battle Royale ofuscou todos os outros modos de jogo. A colaboração com a Lego visa trazer Fortnite de volta às suas raízes artesanais, incorporando peças, estruturas e personagens de Lego ao mundo do jogo. O trailer ainda mostra cenas que lembram Minecraft, como construção de cercas, cultivo de vegetais e reunião em torno de uma fogueira.

Esta colaboração de alto nível não é surpreendente, já que Fortnite é conhecido por suas parcerias com celebridades reais como Marshmello e Ariana Grande, realizando shows no jogo. A colaboração com a Lego representa uma expansão para Fortnite, atraindo uma ampla variedade de públicos, desde crianças a adolescentes e adultos.

Um desafio desta colaboração é integrar a Lego, conhecida pelos seus jogos adequados para crianças pequenas, com Fortnite, classificado como PEGI 12 no Reino Unido e na UE. Para resolver isso, a Epic Games implementou controles parentais e recursos de segurança online para garantir que o jogo seja apropriado para jogadores de todas as idades. Ao fornecer diferentes classificações de conteúdo e permitir que os pais personalizem o que seus filhos podem ver, o Fortnite visa atrair o público mais jovem, que pode ser jovem demais para o jogo original.

Embora Fortnite tenha enfrentado críticas no passado, como o comentário do Príncipe Harry de que o jogo foi “criado para viciar”, tais críticas são comuns na indústria de jogos. Em última análise, os jogadores podem escolher jogos que se alinhem com seus interesses, e Fortnite oferece uma variedade de experiências além do jogo de tiro.

Quanto à Lego, a colaboração com Fortnite representa ambição e possibilidades desconhecidas. Embora existam planos para atualizações e novas ideias em andamento, o resultado da colaboração é incerto. Ambas as empresas estão entusiasmadas para ver como o jogo será recebido pelos jogadores e abertas para explorar outros tipos de jogos na plataforma Fortnite no futuro.

Concluindo, a colaboração entre Fortnite e Lego traz uma experiência de jogo nova e única aos jogadores. Ao combinar os elementos de artesanato do Fortnite com a icônica marca Lego, o jogo visa atrair um público diversificado e apresentar o mundo do Fortnite a novos jogadores.