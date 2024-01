Lançamento da Lua gera controvérsia entre Nação Indígena e NASA

Um recente lançamento da lua provocou um debate acalorado entre a Nação Navajo e a NASA. O lançamento próximo, agendado para 8 de janeiro, transportará o Peregrine lunar lander da Astrobotic e dois memoriais contendo restos humanos e DNA. Enquanto uma das empresas com memorial, Elysium Space, planeja entregar uma parte simbólica dos restos à superfície da lua, a carga da Celestis se aventurará além do sistema Terra-Lua, indo para o espaço.

O presidente da Nação Navajo, Buu Nygren, expressou profundas preocupações sobre a deposição de restos humanos na lua, citando sua significância sagrada para as culturas indígenas. Nygren solicitou formalmente que a NASA adie o lançamento e consulte-os antes de autorizar futuros voos com memoriais. Ele acredita que a deposição de restos humanos na lua é uma profanação deste espaço sagrado.

No entanto, é importante observar que esta missão não é conduzida diretamente pela NASA. É o primeiro lançamento do foguete Vulcan Centaur da United Launch Alliance e faz parte do programa de Serviços Comerciais de Carga Lunar da NASA. Apesar das objeções levantadas pela Nação Navajo, a NASA não tem jurisdição sobre a seleção de cargas adicionais incluídas na missão.

A controvérsia em torno deste lançamento ecoa um incidente similar no final dos anos 1990, quando a NASA enviou o Lunar Prospector com os restos do geólogo Eugene Shoemaker para a lua. Na época, a Nação Navajo expressou suas objeções, e a NASA emitiu um pedido de desculpas formal e prometeu consultar as tribos antes de autorizar futuras missões com restos humanos.

Nygren acredita que as promessas da NASA de consultar a Nação Navajo foram quebradas, citando Memorandos de Entendimento e compromissos de consulta tribal feitos pela administração Biden. Representantes da NASA reconheceram a controvérsia e afirmaram que um grupo interinstitucional será convocado para lidar com as objeções da Nação Navajo.

Este polêmico lançamento da lua levanta questões importantes sobre os limites entre missões comerciais espaciais e preservação cultural. Ainda resta saber como a NASA e outras agências navegarão nessa situação delicada e equilibrarão os interesses e preocupações de diferentes partes interessadas.

Perguntas frequentes

Qual é a controvérsia em torno do lançamento da lua?

A controvérsia gira em torno da inclusão de restos humanos no próximo lançamento da lua. O presidente da Nação Navajo argumenta que depositar restos humanos na lua é uma profanação do espaço sagrado e está solicitando o adiamento do lançamento.

Quem levantou objeções ao lançamento da lua?

A Nação Navajo, representada por seu presidente, Buu Nygren, levantou objeções ao lançamento da lua. Eles acreditam que a NASA deveria ter consultado-os antes de autorizar uma empresa a transportar restos humanos para a lua.

A NASA tem controle sobre as cargas incluídas na missão?

Não, a NASA não tem controle direto sobre as cargas incluídas nesta missão. A missão é um lançamento comercial da empresa Astrobotic Technology, sediada em Pittsburgh, sob o programa de Serviços Comerciais de Carga Lunar da NASA, e a seleção de cargas adicionais é de responsabilidade das empresas privadas envolvidas.