Lágrimas: uma arma evolutiva contra a agressão?

Resumo: Um estudo recente sugere que lágrimas, mais especificamente o cheiro das lágrimas, têm um efeito calmante na agressão humana. Esse fenômeno não se limita ao gênero, mas pode se estender a outras espécies também. Descobriu-se que as lágrimas reduzem os níveis de testosterona em homens, diminuindo o comportamento agressivo. Pesquisas futuras buscam explorar como as mulheres respondem às lágrimas umas das outras e o impacto das lágrimas de bebês. Os cientistas também estão determinados a identificar o ingrediente específico nas lágrimas responsável por esse efeito calmante, que poderia ser potencialmente desenvolvido em uma substância para reduzir a agressão.

Os pesquisadores descobriram uma fascinante ligação entre lágrimas e redução da agressão. Enquanto as lágrimas geralmente estão associadas à empatia, os cientistas agora propõem um elemento evolutivo por trás de sua influência calmante. Em um estudo sobre a agressão masculina, lágrimas coletadas de mulheres foram encontradas para emitir um cheiro inodoro que provocou uma diminuição na agressão. Esse sinal químico se estende além do gênero e potencialmente até mesmo para outros mamíferos. A redução da agressão induzida pelas lágrimas pode servir como um “pacificador químico” entre os indivíduos.

A pesquisa anterior do co-autor do estudo, Noam Sobel, revelou que as lágrimas das mulheres podem reduzir os níveis de testosterona nos homens. Para aprofundar os efeitos das lágrimas, os pesquisadores coletaram lágrimas de mulheres doadoras e as colocaram junto com odores de controle em “frascos de cheiro”. Voluntários do sexo masculino participaram de um jogo de medição da agressão enquanto sua atividade cerebral era rastreada por meio de ressonância magnética (MRI). Após cheirar o frasco com o cheiro de lágrimas, os participantes apresentaram uma diminuição significativa no comportamento agressivo, com regiões cerebrais associadas à agressão e tomada de decisão mostrando atividade reduzida.

Pesquisas futuras visam explorar como as mulheres respondem às lágrimas umas das outras e o impacto das lágrimas derramadas por bebês. Acredita-se que as lágrimas possam servir como uma ferramenta de comunicação na ausência de linguagem, permitindo que os bebês diminuam a agressão. Além disso, os pesquisadores se esforçam para identificar o ingrediente específico nas lágrimas responsável por seu efeito calmante. Essa descoberta poderia abrir caminho para o desenvolvimento de uma substância que ajude a reduzir tendências agressivas em indivíduos.

Perguntas frequentes:

P: Como as lágrimas impactam os níveis de agressão?

R: As lágrimas, especialmente o seu cheiro, demonstraram reduzir a agressão ao emitirem um sinal químico que acalma as pessoas. Esse efeito foi observado tanto em roedores quanto em humanos, independentemente do gênero.

P: As lágrimas também podem reduzir a agressão em mulheres?

R: Embora o estudo atual tenha se concentrado principalmente na agressão masculina, pesquisas futuras visam explorar como as mulheres respondem às lágrimas umas das outras. É provável que as lágrimas tenham um impacto semelhante na redução da agressão em mulheres.

P: Existe potencial para desenvolver uma substância para reduzir a agressão com base nas lágrimas?

R: Os pesquisadores esperam identificar o ingrediente específico nas lágrimas responsável pelo efeito de redução da agressão. Se bem-sucedidos, esse conhecimento poderia levar ao desenvolvimento de uma substância que ajude os indivíduos a reduzir tendências agressivas. No entanto, mais pesquisas são necessárias antes que tal substância possa ser fabricada.