Juno Spacecraft Captura Imagens Impressionantes da Lua Vulcânica de Júpiter

A sonda espacial Juno, movida a energia solar, forneceu imagens de tirar o fôlego de uma das luas de Júpiter, Io, mostrando sua atividade vulcânica intensa. Voando a uma distância de 930 milhas (1.500 km) da superfície de Io, Juno capturou imagens detalhadas de sua superfície marrom claro pontilhada por erupções vulcânicas maciças. Essas imagens marcam a aproximação mais próxima de uma das luas de Júpiter em mais de 20 anos por qualquer sonda espacial. A Juno, lançada em 2011, está em uma missão para documentar Júpiter e suas quatro luas.

A NASA compartilhou uma fotografia altamente detalhada de Io no Instagram em 3 de janeiro, tirada pela JunoCam em 30 de dezembro. A imagem mostra as altas latitudes do norte da lua. A NASA também anunciou que outra aproximação ultra próxima de Io está agendada para fevereiro, onde a Juno mais uma vez se aproximará a 930 milhas (1.500 km) da superfície da lua. A fotografia recebeu mais de 390.000 curtidas no Instagram.

O principal investigador da Juno, Scott Bolton, destacou a importância dos dados coletados durante a aproximação. Ao estudar as variações nos vulcões de Io, a equipe científica da Juno espera entender a frequência das erupções, a intensidade da atividade vulcânica, as mudanças nos padrões de fluxo de lava e a conexão entre a atividade de Io e a magnetosfera de Júpiter. Bolton também enfatizou a investigação sobre a origem da atividade vulcânica massiva de Io, a possibilidade de um oceano de magma sob sua crosta e o papel das forças de maré de Júpiter.

Perguntas frequentes

1. Como a Juno captura imagens?

A Juno utiliza a JunoCam, uma câmera embutida projetada especialmente para capturar imagens de alta resolução de Júpiter e suas luas. As aproximações da sonda permitem que a JunoCam se aproxime e colete fotografias detalhadas de corpos celestes.

2. Por que a atividade vulcânica de Io é importante?

A atividade vulcânica em Io, a lua de Júpiter, é de grande interesse para os cientistas, pois fornece informações sobre os processos internos da lua e os efeitos das forças gravitacionais de Júpiter. Ao estudar o vulcanismo de Io, os pesquisadores podem entender melhor a dinâmica do sistema lunar de Júpiter e os processos mais amplos que ocorrem dentro do próprio gigante gasoso.

3. Qual é a importância da missão da Juno?

A missão da Juno é estudar Júpiter e suas luas para desvendar os mistérios que cercam a formação e evolução do sistema solar. Ao coletar dados sobre a composição, campo magnético e condições atmosféricas do gigante gasoso, a Juno contribui para nosso entendimento da dinâmica dos planetas gigantes e as origens de nosso próprio planeta.

Fontes: NASA, Instagram