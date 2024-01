ISRO’s Sonda Espacial Aditya-L1 Pronta para Estudar o Sol por Cinco Anos

A agência espacial da Índia, ISRO, está se preparando para colocar a sonda espacial Aditya-L1 em uma órbita halo ao redor do Sol, seu destino final a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra. A espaçonave, lançada em 2 de setembro, irá estudar o Sol por um período estimado de cinco anos. A Aditya-L1 carrega sete instrumentos para estudar o Sol e as tempestades solares, e sua localização no Ponto de Lagrange 1 (L1) entre o Sol e a Terra oferece uma visão desobstruída.

A ISRO enfrenta o desafio não apenas de levar a espaçonave até o L1, mas também de garantir que ela permaneça em segurança em órbita. Para isso, eles utilizam um processo de rastreamento chamado “determinação de órbita”. Isso envolve o uso de fórmulas matemáticas e um software especialmente desenvolvido para rastrear a localização da espaçonave durante toda a sua jornada.

Uma vez que a Aditya-L1 atinge o L1, manobras periódicas serão realizadas para mantê-la na órbita pretendida. A espaçonave carrega sete cargas úteis para observar a fotosfera, a cromosfera e as camadas mais externas do Sol, além de estudar partículas e campos no meio interplanetário.

Compreender o Sol é crucial, pois ele influencia a Terra com radiação, calor, partículas e campos magnéticos. O fluxo constante de partículas do Sol, conhecido como vento solar, juntamente com eventos solares como ejeções de massa coronal, podem afetar o clima espacial e o funcionamento de ativos espaciais. Portanto, estudar o Sol e o clima espacial é importante para proteger as espaçonaves e os sistemas de comunicação, além de garantir a segurança dos astronautas.

A Aditya-L1 da ISRO fornecerá informações valiosas sobre o aquecimento coronal, ejeções de massa coronal, dinâmica do clima espacial e a propagação de partículas e campos no meio interplanetário. Essa missão contribuirá para um melhor entendimento de nossa estrela mais próxima e seu impacto em nosso sistema solar.