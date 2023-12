ISRO prestes a lançar XPoSat: a primeira missão de polarimetria da Índia

ISRO (Organização Indiana de Pesquisa Espacial) está se preparando para lançar sua mais recente missão, XPoSat, em 1º de janeiro de 2024. XPoSat será a primeira missão de polarimetria da Índia, com foco no estudo de buracos negros e outras fontes astronômicas de raios-X. A missão utilizará dois instrumentos científicos, POLIX e XSPECT, para medir parâmetros de polarimetria e fornecer informações espectroscópicas dentro de faixas de energia específicas. Os dados coletados pelo XPoSat contribuirão para uma melhor compreensão dos complexos processos de emissão no espaço.

Missão XPoSat da ISRO:

A ISRO está se preparando para uma missão inovadora com o próximo lançamento do XPoSat. Agendado para 1º de janeiro de 2024, o XPoSat será a primeira missão de polarimetria da Índia. A missão tem como objetivo examinar buracos negros e outras fontes de raios-X no universo.

Instrumentos científicos:

O XPoSat consiste em dois instrumentos científicos, POLIX e XSPECT. O instrumento principal, POLIX, medirá o grau e o ângulo de polarização na faixa de energia de raios-X médios de 8 a 30 keV. Esses dados fornecerão insights valiosos sobre os mecanismos de emissão de várias fontes astronômicas. O instrumento secundário, XSPECT, se concentrará em informações espectroscópicas na faixa de energia de 0,8 a 15 keV.

Importância das medidas de polarimetria:

As medidas de polarimetria desempenham um papel crucial na compreensão dos processos de emissão de fontes astronômicas. Ao medir o grau e o ângulo de polarização, o XPoSat fornecerá dimensões adicionais às informações espectroscópicas e de temporização de observatórios espaciais anteriores. Essas medidas aprimorarão a compreensão dos astrônomos sobre as complexidades envolvidas nos mecanismos de emissão de buracos negros, estrelas de nêutrons, núcleos galácticos ativos e nebulosas de vento de pulsar.

Desenvolvimento de software da ISRO:

Além da missão XPoSat, a ISRO também desenvolveu um software de análise chamado FEAST (Análise de Elemento Finito de Estruturas) para várias aplicações. O FEAST é projetado para analisar a integridade estrutural de objetos como satélites, foguetes, aeronaves, prédios e muito mais. Essa ferramenta de software, desenvolvida pelo centro VSSC da ISRO em Thiruvananthapuram, demonstra o compromisso da organização em compartilhar sua experiência e recursos para o benefício da maior base de usuários de análise de elemento finito na Índia.

FAQs:

P: O que é o XPoSat?

R: O XPoSat é a primeira missão de polarimetria da ISRO, que tem como objetivo estudar buracos negros e outras fontes astronômicas de raios-X.

P: Quais são os instrumentos científicos a bordo do XPoSat?

R: O XPoSat possui dois instrumentos científicos, POLIX e XSPECT, que medem parâmetros de polarimetria e fornecem informações espectroscópicas dentro de faixas de energia específicas.

P: Como o XPoSat contribuirá para a nossa compreensão dos processos de emissão?

R: As medidas de polarimetria feitas pelo XPoSat aprimorarão nossa compreensão dos mecanismos de emissão de várias fontes astronômicas, incluindo buracos negros e estrelas de nêutrons.

P: O que é o software FEAST?

R: O FEAST é um software de análise desenvolvido pela ISRO para fins de análise estrutural, como avaliação da integridade de satélites, foguetes, aeronaves, prédios e muito mais.