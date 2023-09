Apple lançará iPhone 15 com atualizações e preços aumentados

A Apple deve lançar seu mais recente smartphone, o iPhone 15, na terça-feira. Os analistas prevêem que o novo modelo virá com várias atualizações, mas também com preços aumentados para determinadas versões. Além do iPhone 15, a Apple também deverá lançar novas versões do Apple Watch e AirPods.

Segundo relatos, o iPhone 15 contará com uma câmera aprimorada e uma porta de carregamento USB-C. Embora os preços do iPhone 15 padrão e do iPhone 15 Plus permaneçam inalterados, espera-se que os modelos topo de linha, o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max, tenham um aumento de preço significativo. O iPhone 15 Pro pode ter um aumento de preço de até US$ 100, elevando seu preço total para US$ 1,099, enquanto o iPhone 15 Pro Max pode ter um salto de até US$ 200, atingindo um preço de US$ 1,299.

As versões mais caras do iPhone 15 oferecerão armazenamento expandido, bateria de maior duração, velocidades de transferência de dados mais rápidas e armações de titânio. A Apple espera levar os consumidores a essas opções mais caras. Os modelos Pro também funcionarão com o novo processador chipset A17 Bionic.

Todas as versões do iPhone 15 incluirão uma porta de carregamento USB-C, proporcionando flexibilidade para consumidores que preferem carregadores que não sejam da Apple. Outro novo recurso é a Ilha Dinâmica, uma seção na parte superior da tela que fornece alertas ou atualizações de progresso.

O CEO da Apple, Tim Cook, afirmou que o iPhone se tornou parte integrante da vida das pessoas, pois armazena informações importantes como dados de saúde e bancários e é usado para pagamentos. Apesar disso, a Apple enfrentou uma queda prolongada nas vendas do iPhone, como pode ser visto no recente relatório de lucros, onde a receita do iPhone caiu 2.4% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O anúncio do iPhone 15 acontecerá na terça-feira às 1h (horário do leste dos EUA) e poderá ser visualizado online no site da Apple. O novo iPhone deverá estar à venda por volta de 22 de setembro.

