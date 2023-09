Apple anuncia preço e disponibilidade do iPhone 15

A Apple revelou o preço e a disponibilidade de seus novos modelos de iPhone 15. O iPhone 15 Pro Max custará a partir de US$ 1,199 nos EUA com 256 GB de armazenamento, enquanto o iPhone 15 Pro menor custará a partir de US$ 999 com 128 GB de armazenamento. A configuração de 128 GB para o iPhone 14 Pro Max não estará mais disponível para compra.

Todos os novos modelos do iPhone 15 estarão disponíveis para encomenda a partir de sexta-feira, 15 de setembro, e serão lançados na sexta-feira, 22 de setembro, em mais de 40 países e regiões.

Além das informações de preço e disponibilidade, há rumores de que o iPhone 15 Pro pode ser até 10% mais leve que o iPhone 14 Pro devido a um novo midframe feito de titânio Grau 5. MacRumors obteve as dimensões exatas dos modelos do iPhone 15.

O evento da Apple está agendado para terça-feira, 12 de setembro, às 10h, horário do Pacífico. O evento será transmitido ao vivo no YouTube e no site da Apple. Os fãs de telefones menores podem ficar desapontados, pois rumores sugerem que o iPhone Mini pode ser descontinuado após três anos de funcionamento.

A equipe de varejo da Apple está sendo treinada para informar os clientes sobre a mudança para acessórios de carregamento USB-C para a série iPhone 15. Os clientes serão avisados ​​de que os cabos de carregamento Lightning existentes não serão compatíveis com os novos dispositivos.

Com o anúncio de preço e disponibilidade, os fãs da Apple agora podem se preparar para encomendar seus novos modelos de iPhone 15 e experimentar os recursos e melhorias mais recentes oferecidos pelos principais smartphones da Apple.

Definições:

– iPhone 15: A última série de smartphones lançada pela Apple.

– iPhone 15 Pro Max: O modelo maior e mais avançado da série iPhone 15.

– iPhone 15 Pro: O modelo menor e mais acessível da série iPhone 15.

– Titânio grau 5: Um tipo de liga de titânio conhecida por suas propriedades de resistência e leveza.

Fontes: Notícias da Apple, MacRumores