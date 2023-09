Apple apresenta iPhone 15 Pro com chip A17 Pro: desempenho mais rápido e capacidade de Raytracing

A Apple revelou a mais recente adição à sua linha de iPhone, o iPhone 15 Pro, com o poderoso chip A17 Pro. Este novo chip Apple Silicon é fabricado usando um processo de última geração de 3 nanômetros e possui impressionantes 19 bilhões de transistores. O chip A17 Pro não só oferece um aumento de 10% no desempenho para núcleos de alto desempenho, mas também apresenta uma melhoria notável de 20% no desempenho da GPU. Com essas melhorias, o iPhone 15 Pro deverá manter sua posição como o smartphone mais rápido do mercado.

Um dos principais destaques do chip A17 Pro é sua capacidade de suportar raytracing acelerado por hardware, um recurso anteriormente disponível apenas em consoles de jogos e PCs de última geração. Com esta tecnologia, o iPhone 15 Pro pode fornecer renderização de iluminação altamente realista em tempo real, tornando-o o primeiro smartphone a atingir este nível de capacidade gráfica.

Além disso, a Apple equipou o chip A17 Pro com um controlador USB-3, permitindo velocidades de transferência de dados de até 10 Gbps através da porta USB-C do iPhone 15 Pro. Isso representa uma melhoria significativa em comparação com as velocidades USB-2 mais antigas suportadas pela porta Lightning, proporcionando aos usuários uma conexão mais rápida e eficiente para transferência de arquivos e conteúdo multimídia.

O iPhone 15 Pro, equipado com o chip A17 Pro, estará disponível para pré-encomenda a partir desta sexta-feira, com vendas nas lojas começando em 22 de setembro. À medida que a Apple continua a ultrapassar os limites da tecnologia de smartphones, o iPhone 15 Pro promete oferece uma experiência de usuário incomparável com seu desempenho excepcional e recursos de ponta.

Fontes:

- Maçã