Apple oferecerá modelos de iPhone fabricados na Índia no dia do lançamento

A Apple deu um passo significativo na expansão da infraestrutura da sua cadeia de abastecimento para além da China, vendendo novos modelos de iPhone fabricados na Índia no dia do lançamento. Embora a Apple já fabrique iPhones na Índia há algum tempo, os cronogramas de produção normalmente ficam atrás das instalações de montagem primária na China. No entanto, o intervalo de tempo entre a disponibilidade dos modelos de iPhone fabricados na Índia e o seu lançamento em setembro tem diminuído gradualmente ao longo dos anos. No ano passado, os modelos do iPhone 14 fabricados na Índia estavam disponíveis na cadeia de suprimentos apenas cerca de seis a oito semanas após sua estreia.

Este ano, a tendência continua, já que o iPhone 15 será a primeira vez que um dispositivo Apple de última geração produzido na Índia estará disponível no primeiro dia de venda. A produção das unidades do iPhone 15 na Índia começou no início de agosto. No entanto, deve-se notar que, embora as fábricas indianas estejam produzindo o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus, a montagem dos modelos mais premium do iPhone 15 Pro e do iPhone 15 Pro Max ainda depende da China.

No entanto, a disponibilidade de unidades do iPhone 15 fabricadas na Índia no lançamento é um passo significativo em direção aos planos de longo prazo da Apple de reduzir a dependência da China para a fabricação. Atualmente, os fornecedores da Apple na Índia representam aproximadamente 7% do número total de iPhones fabricados em todo o mundo.

