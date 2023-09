Evento da Apple: lançamento do iPhone 15 e mudança de Lightning para USB-C

A Apple deve fazer um grande anúncio em seu próximo evento, revelando o tão aguardado iPhone 15. Uma das maiores mudanças esperadas com este novo modelo é a mudança da porta Lightning para a porta USB-C. Embora essa mudança possa entusiasmar quem busca a consolidação de dispositivos, é provável que frustre os usuários que precisarão investir em novos cabos.

Juntamente com o iPhone 15 e 15 Pro, a Apple também deverá apresentar as versões mais recentes de seu popular smartwatch, incluindo o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2. Prevê-se que essas atualizações se concentrem em melhorias internas, em vez de mudanças drásticas de design.

Além dos novos aparelhos, há rumores de que a Apple apresentará uma linha de acessórios feitos com materiais mais sustentáveis. Também pode haver atualizações no case do AirPods Pro, fazendo a transição para conectividade USB-C.

O evento, programado para começar às 1h ET/10h PT, será transmitido ao vivo no canal da Apple no YouTube. Os participantes da apresentação presencial provavelmente receberão informações um pouco antes da versão transmitida. Para se manter atualizado sobre as últimas notícias e detalhes, acompanhe as reportagens ao vivo da equipe de eventos da Apple, incluindo fotos e vídeos.

Fontes:

- A beira