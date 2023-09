Evento de setembro da Apple revela atualizações para iPhone, AirPods e Apple Watch

Durante o tão aguardado evento da Apple em 12 de setembro, o foco estava principalmente no lançamento do novo iPhone 15. No entanto, a Apple também revelou atualizações para outros produtos, incluindo a linha AirPods e Apple Watch.

Uma das principais atualizações que supostamente virão com a linha do iPhone 15 é a adição de USB-C. Isso significa que os novos iPhones finalmente mudarão para o padrão USB-C amplamente utilizado, substituindo o conector Lightning proprietário da Apple. Esta alteração está em conformidade com os próximos regulamentos da União Europeia. O iPhone 15 custa a partir de US$ 799 para um modelo de 128 GB, enquanto o iPhone 15 Plus custa a partir de US$ 899 para uma versão de 128 GB.

Além das atualizações do iPhone, a Apple anunciou que o AirPods Pro agora virá com um case de carregamento USB-C. Isso se alinha com a mudança gradual da Apple no sentido de usar o conector USB-C em seus dispositivos, incluindo Mac, iPad e acessórios como o controle remoto Apple TV 4K. A Apple também lançou um par revisado de EarPods com fio que inclui USB-C.

A linha Apple Watch também recebeu algumas atualizações, com rumores sugerindo uma caixa de titânio mais escura para o carro-chefe Watch Ultra 2 e um chip S9 atualizado para o Watch Series 9. A Apple apresentou novas pulseiras FineWoven feitas de um tecido macio chamado microsarja. Essas pulseiras estarão disponíveis em várias cores e servirão como um substituto para as ofertas de couro de qualidade em declínio.

No geral, o evento de setembro da Apple apresentou uma série de atualizações e novos recursos para seus produtos. Desde a adição do USB-C à linha do iPhone 15 até a introdução das bandas FineWoven para o Apple Watch, a Apple continua a inovar e melhorar seus dispositivos.

Definições:

– USB-C: um conector padrão universal que permite carregamento, transferência de dados e saída de áudio/vídeo.

– Conector Lightning: conector proprietário da Apple usado para carregamento e transferência de dados em dispositivos Apple.

– FineWoven: um tecido macio introduzido pela Apple como substituto do couro nas pulseiras do Apple Watch e nas capas do iPhone.

