Intel revela desempenho impressionante de GPUs Arc de última geração

A Intel realizou recentemente uma mesa redonda com entusiastas da tecnologia para fornecer uma prévia da tão aguardada série de CPUs Meteor Lake. Embora o lançamento oficial esteja agendado para amanhã, o evento lançou luz sobre a nova série Core Ultra 100, codinome Meteor Lake, e seus recursos avançados.

Um dos aspectos mais interessantes do Meteor Lake é o design revolucionário da CPU. A Intel adotou uma abordagem diferente ao adotar um design desagregado, que integra blocos de CPU, GPU e SoC de forma independente. Embora o foco esteja nas capacidades de IA do Meteor Lake, os avanços no subsistema gráfico são verdadeiramente fascinantes.

A Intel confirmou oficialmente que as GPUs Arc integradas oferecerão recursos gráficos de ponta. Derivado do Alchemist discreto e baseado na arquitetura Xe-LPG, essas GPUs suportarão DirectX12 Ultimate e apresentarão um mecanismo de mídia avançado com suporte à codificação AV1. Além disso, incorporarão tecnologia de upscaling como XeSS, garantindo uma experiência visual de alto nível.

Além desses recursos, a Intel melhorou significativamente o desempenho do Arc iGPU adicionando mais núcleos e melhorando os clocks. A Intel afirma que o Arc iGPU oferecerá o dobro do desempenho do Xe-LPG usado nas séries Raptor e Alder Lake. Com uma configuração completa de 8 Xe-Cores, o Arc iGPU rivaliza em desempenho com a GPU discreta ACM-G11 menor.

A Intel não apenas se concentrou nos avanços da GPU, mas também fez melhorias notáveis ​​nos recursos da CPU. O Core Ultra 165H, em particular, oferece um aumento de mais de 8% no desempenho por watt em comparação com o Core i7-1370P e um aumento de 11% em relação ao Ryzen 7840U, enquanto opera em níveis de potência semelhantes.

Durante o evento, a Intel apresentou demonstrações ao vivo de dois laptops equipados com hardware Intel e AMD, respectivamente. O processador Core Ultra 7 155H com 16 núcleos e 22 threads superou o AMD Ryzen 7 Pro 7840U com 8 núcleos e 16 threads no Cinebench 2024, marcando impressionantes 922 pontos.

Em termos de desempenho em jogos, os gráficos Arc da Intel obtiveram pontuação significativamente superior à solução da AMD no 3DMark Time Spy. E de acordo com a apresentação da Intel, o Core Ultra 7 165H Arc iGPU oferece um aumento médio de desempenho de 10% em comparação com os gráficos Ryzen 7 7840U RDNA3 de 28W.

Embora este evento de prévia tenha fornecido insights fascinantes, mais detalhes sobre a série Core Ultra 100 serão revelados durante o evento de lançamento oficial ainda hoje. Os entusiastas da tecnologia podem esperar anúncios ainda mais interessantes da Intel.