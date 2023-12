Impressionante Meteoro Azul Ilumina o Céu Noturno na Grã-Bretanha

Em um espetáculo impressionante, um brilhante meteoro azul iluminou os céus acima da Grã-Bretanha, cativando espectadores em todo o país. O meteoro, que se assemelhava a uma estrela cadente, foi avistado no dia 30 de dezembro às 2h da manhã. As redes sociais foram inundadas com vídeos e fotos capturando esse fenômeno impressionante.

Testemunhas descreveram o meteoro como uma deslumbrante estrela cadente azul e branca, com duas caudas deslumbrantes. Conforme visto nas gravações, o meteoro brilhava com mais intensidade quanto mais próximo chegava ao solo. Inúmeras pessoas relataram avistamentos de diferentes locais, incluindo Londres, Oxford, Southampton e Reading.

As plataformas de mídia social fervilharam com usuários compartilhando sua admiração. Um observador compartilhou: “Que momento incrível. Eu estava dirigindo quando vi o flash e, em seguida, uma enorme trilha de fogo atrás dele. Foi como uma estrela cadente, mas em zoom 4K 10x. Fico feliz que a câmera de alguém tenha capturado.” Outra pessoa exclamou: “Mais alguém viu a enorme estrela cadente sobre o sudeste de Londres? É a maior que já vi!”

Embora muitos acreditassem que o deslumbrante espetáculo fosse sem dúvida um meteoro, outros especularam que poderia ter sido um satélite retornando. Meteoros, ou estrelas cadentes, aparecem quando entram na atmosfera terrestre em alta velocidade. A iluminação distinta ocorre quando eles queimam antes de atingir o solo.

Um astrônomo amador ofereceu uma teoria alternativa, afirmando: “Não acredito que tenha sido uma estrela cadente, mas sim um satélite retornando à órbita.” Outro espectador maravilhado disse: “Nunca vi nada parecido antes. Algumas pessoas acham que foi um satélite reentrando na atmosfera e queimando. Foi incrível.”

Coincidindo com esse avistamento notável de meteoro, a Aurora Boreal abrilhantou os céus com um espetáculo deslumbrante. As tonalidades vermelhas e verdes da Aurora Boreal foram predominantemente observadas sobre a Escócia, com avistamentos relatados em partes centrais e orientais da Inglaterra, incluindo Kent e Dorset. Essa ocorrência rara pode ser atribuída a um aumento iminente na atividade da Aurora Boreal.

Em resumo, um extraordinário meteoro azul riscou o céu noturno britânico, deixando os espectadores maravilhados e as redes sociais agitadas com vídeos e fotos. Embora o evento celestial tenha sido principalmente considerado uma estrela cadente, houve especulações de que poderia ter sido um satélite retornando. Esse evento cativante coincidiu com o deslumbrante espetáculo da Aurora Boreal em partes do Reino Unido.