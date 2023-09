Apple apresenta novos níveis de armazenamento iCloud+: 6 TB e 12 TB

A Apple surpreendeu recentemente seu público com o anúncio de dois novos níveis para sua assinatura de armazenamento em nuvem, iCloud+. Destinados principalmente a fotógrafos e cineastas que necessitam de amplo armazenamento para seu conteúdo, esses novos planos de assinatura certamente atrairão a atenção. A inauguração rendeu aplausos estrondosos da multidão, indicando uma forte demanda por maior capacidade de armazenamento.

De acordo com a estrutura de preços atual, o iCloud+ oferece aos assinantes 50 GB por US$ 0.99 por mês, 200 GB por US$ 2.99 por mês e 2 TB por US$ 9.99 por mês. Com a introdução dos planos de 6 TB e 12 TB, os utilizadores podem agora armazenar quantidades significativamente maiores de dados. Embora o consumidor médio possa não precisar de um armazenamento tão vasto, fotógrafos e cineastas profissionais que usam os modelos mais recentes do iPhone 15 com recursos de câmera aprimorados considerarão esses planos extremamente valiosos.

Embora a Apple não tenha divulgado o preço exato dos novos níveis de armazenamento, podemos fazer uma estimativa fundamentada com base nas taxas existentes. É provável que a assinatura de 6 TB não custe mais do que US$ 30 por mês, enquanto o nível de 12 TB deve variar em torno de US$ 60 por mês. Em comparação, os planos de armazenamento do Google para 5 TB e 10 TB de dados custam US$ 24.99 e US$ 49.99 por mês, respectivamente, apresentando preços semelhantes.

Além do aumento da capacidade de armazenamento, os assinantes do iCloud+ continuarão a aproveitar os recursos de privacidade existentes, incluindo Hide My Email e Private Relay. Esses recursos visam proteger os dados do usuário e garantir uma experiência de navegação segura. Com o iCloud+ oferecendo armazenamento expandido e privacidade aprimorada, a Apple continua a oferecer um serviço de armazenamento em nuvem abrangente e confiável aos seus usuários.

