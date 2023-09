Huawei aumenta meta de remessa para smartphone da série Mate 60

A Huawei Technologies, um dos principais fabricantes de smartphones da China, aumentou a sua meta de envio para o segundo semestre deste ano do seu smartphone da série Mate 60. A empresa agora pretende enviar 20% mais unidades do que o previsto anteriormente, de acordo com relatório oficial do Securities Times.

O relatório afirma que a Huawei espera enviar um mínimo de 40 milhões de unidades dos seus novos smartphones em 2023. Esta meta mais elevada reflete a confiança da empresa na procura da sua série Mate 60.

A série Mate 60 da Huawei é a mais recente adição à linha de smartphones carro-chefe da empresa. Esses dispositivos são conhecidos por seus recursos de ponta e tecnologia avançada. Espera-se que a série Mate 60 mostre o compromisso da Huawei com a inovação e ofereça aos utilizadores uma experiência excepcional de smartphone.

A Huawei ainda não forneceu uma resposta oficial ao relatório e à sua meta de envio atualizada. No entanto, este aumento na meta sugere que a empresa está otimista quanto à recepção do mercado aos seus novos smartphones. Como um dos principais fabricantes de smartphones na China, a decisão da Huawei de aumentar a meta de envios indica a sua intenção de manter a sua posição no mercado e satisfazer a crescente procura dos clientes.

Fontes:

Securities Times