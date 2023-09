Dolby Atmos Music: revolucionando a experiência de áudio

By

Dolby Atmos, desenvolvido pela empresa de tecnologia de áudio Dolby, tornou-se um divisor de águas na indústria do entretenimento. Conhecido principalmente pela sua utilização em filmes e teatros, o Dolby Atmos expandiu agora o seu alcance ao mundo da música, criando uma experiência de áudio revolucionária.

John Couling, chefe da divisão de entretenimento da Dolby, explica que o Dolby Atmos Music vai além do formato estéreo tradicional. Enquanto o estéreo combina toda a música nos canais de áudio esquerdo e direito, o Dolby Atmos Music adota uma abordagem diferente. Ele separa vários instrumentos e vocais e os move entre e ao redor dos dois canais, criando um som mais envolvente e tridimensional.

Embora o Dolby Atmos Music já esteja sendo integrado em produtos eletrônicos de consumo e serviços de streaming de música, ainda não foi amplamente adotado por plataformas de mídia, como transmissões de notícias. Porém, a necessidade de demonstrar seus benefícios aos telespectadores é essencial.

Ao empregar o Dolby Atmos Music, os ouvintes podem experimentar a música como se estivessem na sala com os músicos. Os movimentos dinâmicos dos instrumentos e vocais criam uma maior sensação de presença, tornando a experiência auditiva mais rica e envolvente.

A expansão do Dolby Atmos no mundo da música marca uma mudança significativa na forma como consumimos conteúdo de áudio. Ele introduz um nível de profundidade e consciência espacial que antes era inatingível com os formatos estéreo tradicionais.

À medida que o Dolby Atmos Music ganha ainda mais força, espera-se que ele revolucione a indústria musical e transforme a forma como percebemos e apreciamos a música. Com a sua capacidade de criar um ambiente de áudio envolvente e envolvente, o Dolby Atmos Music está definido para se tornar o novo padrão para produção e consumo musical.

Fontes:

