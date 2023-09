Transformando ar quente em água potável: um novo avanço na captação de água

Pesquisadores da Universidade do Texas em Austin fizeram progressos significativos na busca por uma solução para a escassez de água. Em sua pesquisa mais recente, publicada no Proceedings of the National Academy of Sciences, eles desenvolveram um hidrogel de engenharia molecular capaz de extrair água potável limpa do ar quente usando apenas energia solar.

O hidrogel permite que a água seja extraída da atmosfera de forma rápida e eficiente, mesmo em temperaturas tão altas quanto 104 graus Fahrenheit, tornando-o adequado para áreas com excesso de calor e acesso limitado a água limpa. Com esta tecnologia, os indivíduos seriam capazes de recuperar água simplesmente colocando um dispositivo ao ar livre, sem a necessidade de consumo adicional de energia.

O hidrogel pode produzir entre 3.5 e 7 quilogramas de água por quilograma de material gel, dependendo dos níveis de umidade. O que diferencia esta pesquisa é a adaptabilidade do hidrogel em microgéis, o que aumenta muito a velocidade e a eficiência da captura e liberação de água. Ao transformar o hidrogel em partículas microdimensionadas, os pesquisadores desenvolveram um sorvente altamente eficiente que pode aumentar significativamente a produção de água através de vários ciclos diários.

Ampliar a tecnologia é o próximo passo importante. Os pesquisadores pretendem transformar suas descobertas em uma solução portátil e de baixo custo para a criação de água potável que possa ser utilizada em todo o mundo. Este desenvolvimento poderá mudar a vida das populações que não têm acesso básico a água potável, como na Etiópia, onde quase 60% da população enfrenta este desafio.

Os planos futuros para a tecnologia incluem a otimização da engenharia dos microgéis para melhorar ainda mais a eficiência. Os pesquisadores também estão explorando o uso de materiais orgânicos para reduzir custos de produção. No entanto, permanecem desafios para aumentar a produção de sorventes e garantir a durabilidade do produto. Além disso, estão em andamento esforços para criar versões portáteis do dispositivo para vários cenários de aplicação.

Este avanço tem o potencial de proporcionar um farol de esperança para as regiões afetadas pela escassez de água. A capacidade de transformar ar quente em água potável utilizando energia solar aproxima-nos um passo de uma solução sustentável que pode aliviar os problemas de escassez de água em todo o mundo.

Fonte:

Proceedings, da Academia Nacional de Ciências