Descubra o seu ano na música com o Spotify Wrapped

Esteja você em uma jornada de exploração musical ou encontrando conforto nas músicas familiares do passado, o Spotify esteve lá para selecionar a trilha sonora perfeita para o seu ano. Agora, com o lançamento do 2023 Spotify Wrapped, você pode mergulhar nos detalhes do seu ano em análise.

2023 Wrapped é uma celebração dos momentos que definiram o seu ano no Spotify. Ele apresenta os principais artistas, músicas, álbuns e podcasts que ressoaram com mais de 574 milhões de fãs em todo o mundo. Essa experiência de usuário personalizada vem com ainda mais recursos interativos, oferecendo tudo que você precisa para comemorar seu ano de audição.

Para começar, certifique-se de que seu aplicativo Spotify esteja atualizado. Em seguida, acesse seu Wrapped personalizado no aplicativo móvel Spotify para iOS e Android. Pela primeira vez, você também pode visualizar Wrapped em qualquer navegador visitando Spotify.com/Wrapped.

Aqui estão alguns recursos interessantes que você pode esperar do 2023 Spotify Wrapped:

Eu em 2023:

Descubra os hábitos de streaming que definiram sua audição musical ao longo do ano. Revele um personagem auditivo único, adaptado aos seus gostos e hábitos no Spotify.

Cidade Sonora:

Explore a cidade que melhor corresponde às suas preferências auditivas e afinidade artística. Conecte-se com as cenas musicais que mais ressoam em você.

5 principais gêneros:

Obtenha uma representação visual dos seus cinco principais gêneros musicais em um design divertido inspirado em sanduíches. Veja como esses gêneros se comparam aos seus hábitos auditivos.

5 principais artistas:

Obtenha informações sobre os meses específicos em que sua audição atingiu o pico para cada artista. Pinte um quadro mais completo do seu ano no Spotify e dos artistas que contribuíram para a sua trilha sonora pessoal.

Suas mensagens de artista:

Receba mensagens personalizadas de seus principais artistas em sua experiência Wrapped. Visite o feed Wrapped para acessar mensagens de vídeo de milhares de artistas, incluindo nomes renomados como Taylor Swift, Bad Bunny, SZA e Jung Kook.

O Spotify também introduziu novas maneiras de aproveitar o Wrapped este ano. O feed Wrapped na tela inicial do Spotify fornece um local único para todas as coisas Wrapped. Descubra as listas de reprodução editoriais Best Of, acesse produtos de seus principais artistas, veja opções de shows perto de você e muito mais.

Além disso, convide amigos para criar uma mistura de suas melhores músicas usando o filtro 2023 Wrapped Top Songs. Combine suas faixas favoritas em uma lista de reprodução compartilhada para uma experiência musical colaborativa.

Para tornar a comemoração ainda mais emocionante, o Spotify planejou eventos e iniciativas surpreendentes ao redor do mundo. Desde a celebração da vela de Lil Yachty em Atlanta até cortes de cabelo exclusivos na Indonésia, esses eventos dão vida a Wrapped, artistas, parceiros e tendências auditivas de maneiras inesperadas.

Além disso, os fãs podem esperar singles especiais do Spotify de artistas de todo o mundo, levando você a uma jornada musical global. WonderWrapped retorna com produtos de edição limitada, permitindo que os fãs subam nas paradas e participem da diversão com o tema Wrapped. E para os amantes do futebol, os jogadores do FC Barcelona participarão num jogo de adivinhação dos Wrapped uns dos outros, dando aos fãs uma ideia das suas preferências musicais.

Solicite suas melhores músicas, mergulhe nas tendências de audição e abrace a magia do seu ano na música com o Spotify Wrapped. Comemore os artistas, gêneros e momentos que tornaram o seu ano inesquecível.

Perguntas frequentes

P: Como posso acessar o Spotify Wrapped?

R: Certifique-se de ter a versão mais recente do aplicativo Spotify instalada em seu dispositivo móvel. Abra o aplicativo e você encontrará sua experiência Wrapped personalizada na página inicial. Você também pode acessar o Wrapped em qualquer navegador da web visitando Spotify.com/Wrapped.

P: Posso compartilhar meu Spotify Wrapped com outras pessoas?

R: Absolutamente! O Spotify facilita o compartilhamento da sua experiência Wrapped com amigos e redes sociais. Basta tocar no botão Compartilhar no aplicativo ou usar os links fornecidos ao visualizar o Wrapped na web.

P: Há algum novo recurso no Spotify Wrapped este ano?

R: Sim, o Spotify introduziu vários novos recursos para Wrapped 2023. Explore “Me in 2023” para um personagem de audição personalizado, descubra sua Sound Town com base em suas preferências musicais e aproveite a representação visual de seus cinco principais gêneros no “Top Recurso de 5 gêneros”.

P: Posso ouvir mensagens dos meus artistas favoritos?

R: Sim, como parte da sua experiência Wrapped, você receberá mensagens de um de seus principais artistas. Para mais mensagens de artistas, visite o feed Wrapped, onde você pode encontrar mensagens de vídeo de milhares de artistas, incluindo nomes populares como Taylor Swift, Bad Bunny e SZA.

P: O que é Spotify Island e WonderWrapped?

R: Spotify Island é uma experiência interativa onde os fãs podem obter produtos de edição limitada inspirados em seus gostos musicais personalizados. WonderWrapped faz parte do Spotify Island e oferece aos fãs a oportunidade de subir nas paradas e participar de atividades especiais com o tema Wrapped.

Fontes:

– Spotify Wrapped 2023 (https://newsroom.spotify.com/2023-11-30/spotify-wrapped-2023-celebrate-heres-how-2/)