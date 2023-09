Google enfrenta julgamento antitruste por domínio de mecanismos de pesquisa

By

O Google será desafiado em um julgamento antitruste histórico nos EUA, enquanto os reguladores federais tentam desmantelar seu império na Internet. Nas próximas 10 semanas, advogados federais e procuradores-gerais estaduais apresentarão evidências para provar que o Google manipulou o mercado a seu favor, violando a Lei Sherman ao tornar seu mecanismo de busca a escolha padrão em vários lugares e dispositivos. O julgamento determinará se o Google violou a lei e, em caso afirmativo, quais medidas devem ser tomadas para controlar o gigante da tecnologia.

A ação foi movida pelo Departamento de Justiça há quase três anos, acusando o Google de usar seu domínio nas buscas na Internet para obter uma vantagem injusta contra os concorrentes. O governo afirma que o Google paga bilhões de dólares anualmente para ser o mecanismo de busca padrão em dispositivos como o iPhone e navegadores como Safari e Firefox. Além disso, os reguladores argumentam que o Google manipulou ilegalmente o mercado ao exigir que seu mecanismo de busca fosse integrado ao software Android para smartphones.

O Google argumenta que enfrenta uma concorrência significativa e cita mecanismos de busca como o Bing da Microsoft e sites como Amazon e Yelp como exemplos. A empresa atribui seu sucesso às melhorias contínuas em seu mecanismo de busca e enfatiza que as pessoas optam por usar o Google por causa de sua confiabilidade e desempenho.

O resultado do teste pode ter implicações significativas para o Google. As possíveis consequências incluem o fim da prática de pagar às empresas para tornarem o Google o motor de busca predefinido, ou a perda de foco do Google à medida que se envolve em batalhas legais. Um caso antitruste semelhante contra a Microsoft em 1998 resultou na luta da empresa para se adaptar às tecnologias emergentes, o que permitiu ao Google ganhar destaque.

Além do julgamento atual, o Google também enfrenta um caso antitruste relacionado à sua tecnologia de publicidade. O governo alega que a Google monopoliza as principais tecnologias de publicidade digital e sugeriu que a Google poderá ter de vender parte do seu negócio adtech para responder às preocupações de práticas anticoncorrenciais.

