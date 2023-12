Geometric Future Revela Gabinete Model 4 com Design Único

A Geometric Future, uma nova fabricante de gabinetes para computadores, lançou recentemente seu mais novo produto, o chassi Model 4. O design do gabinete é inspirado na lenda do Rei Arthur, embora a conexão entre os dois ainda seja incerta. O Model 4 apresenta ângulos retos e uma estética futurista, combinando materiais de metal e vidro.

Uma das características marcantes do Model 4 é o seu painel superior único, que pode ser levantado, assemelhando-se a um mecanismo. Isso permite acomodar soluções de resfriamento mais espessas, melhorando o fluxo de ar e garantindo um desempenho ideal. No entanto, é importante destacar que o gabinete não vem com ventoinhas incluídas. Os usuários precisarão adquirir ventoinhas adicionais de resfriamento separadamente.

O design do Model 4 também inclui um layout ATX compacto, embora ofereça flexibilidade para personalização. O painel lateral direito e a tampa são feitos de uma única folha de aço, que pode ser fixada à estrutura do chassi usando ganchos deslizantes e furos na chave. O gabinete também inclui recursos padrão, como uma entrada de energia, suportes para ventoinhas e slots para cartões de expansão.

Quanto à conectividade, o painel frontal do Model 4 inclui duas portas USB 3.2 tipo A, uma porta tipo C, conectores separados para fone de ouvido e microfone, e botões de energia e reiniciar. O gabinete está disponível em um esquema de cores preto e amarelo, bem como em uma versão totalmente branca.

No geral, o gabinete Model 4 da Geometric Future oferece um design único e chamativo que certamente atrairá entusiastas em busca de um chassi distintivo e personalizável para suas configurações de jogos ou profissionais. Embora não venha com ventoinhas incluídas, ele oferece opções para que os usuários otimizem o resfriamento e garantam um desempenho eficiente.

Perguntas frequentes

1. O gabinete Geometric Future Model 4 vem com ventoinhas?

Não, o gabinete não vem com ventoinhas incluídas. Os usuários precisarão adquirir ventoinhas adicionais de resfriamento separadamente.

2. O painel superior do Model 4 pode ser levantado?

Sim, o painel superior do gabinete pode ser levantado para acomodar soluções de resfriamento mais espessas e melhorar o fluxo de ar.

3. Quais são as opções de conectividade do Model 4?

O painel frontal do gabinete inclui duas portas USB 3.2 tipo A, uma porta tipo C, conectores separados para fone de ouvido e microfone, e botões de energia e reiniciar.

4. Quais são as opções de cores disponíveis para o Model 4?

O Model 4 está disponível em um esquema de cores preto e amarelo, bem como em uma versão totalmente branca.