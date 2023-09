O projetor KJM K3: uma solução de entretenimento brilhante e versátil

O projetor K3 Full HD da KJM da China está inovando ao oferecer aos usuários a oportunidade de assistir filmes durante o dia. Ao contrário dos projetores LED típicos que requerem uma sala escura, o K3 possui impressionantes 1,500 lúmens ANSI, proporcionando brilho suficiente para desfrutar de filmes mesmo com alguma luz ambiente presente.

Equipado com um sistema de som JBL de alta qualidade, o KJM K3 oferece uma sinfonia de áudio rico e sintonizado com precisão. Além disso, o projetor é certificado pela Netflix, garantindo acesso contínuo a uma vasta biblioteca de filmes e programas de TV.

Equipado com tecnologia de processamento MediaTek e rodando em sistema operacional Linux, o K3 oferece uma experiência amigável. Embora não forneça acesso à Play Store para aplicativos de entretenimento, é compatível com plataformas de streaming populares como Netflix e Prime Video.

Se os usuários desejarem opções adicionais de streaming, eles podem conectar facilmente um stick de streaming de marcas como Roku ou Amazon a uma das portas HDMI disponíveis. Alternativamente, o conteúdo pode ser transmitido sem fio a partir de uma variedade de dispositivos, incluindo dispositivos móveis, PCs e Macs.

Apresentando foco automático e correção keystone, o KJM K3 garante fácil configuração. Além disso, seu selo IPX5 protege contra poeira, tornando-o ideal para noites de cinema sem preocupações.

Os apoiadores do Indiegogo podem garantir o KJM K3 por apenas US$ 279, com envio estimado para começar em novembro. Dê uma olhada no vídeo abaixo para ver mais de perto os recursos do K3.

Fonte: KJM