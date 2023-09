Fujifilm anuncia nova câmera sem espelho GFX100 II a um preço mais baixo

A Fujifilm revelou sua mais recente câmera sem espelho de médio formato, a GFX100 II, durante sua transmissão ao vivo no X Summit. A GFX100 II vem com vários novos recursos, incluindo um novo sensor, foco automático com detecção de assunto e vídeo 4K de largura total. O mais impressionante é que, apesar da adição desses recursos, a câmera custa US$ 7,499, aproximadamente US$ 2,500 a menos que sua antecessora, a GFX100.

A GFX100 II possui um corpo mais compacto em comparação com a GFX100, e a empunhadura vertical agora é um complemento opcional. No entanto, a câmera compensa seu tamanho menor com especificações aprimoradas. Ele mantém a mesma resolução de 102 megapixels e possui um sensor de 43.8 x 32.9 mm, que oferece 1.7x mais área de superfície do que um sensor full frame de 35 mm. Além disso, a nova câmera possui uma faixa ISO estendida de 80 a 12,800 e grava vídeo 4K de largura total a 60 quadros por segundo.

Em termos de velocidade, a GFX100 II utiliza o processador X de quinta geração das câmeras X-H2S e X-H2 da Fujifilm. Isso permite o foco automático de detecção de assunto e a capacidade de gravar Apple ProRes 4:2:2 de 10 bits em seus cartões de memória SDXC ou CFexpress Type-B duplos. A câmera também apresenta novos recursos de vídeo, incluindo rastreamento de assunto no modo de vídeo e a capacidade de obter gravação de 8K/30p.

Os fotógrafos irão apreciar o novo visor eletrônico de 100 milhões de pontos da GFX9.44 II, a rápida velocidade de disparo de até 8fps e a inclusão de uma nova simulação de filme chamada Reala Ace. A tela LCD traseira ajustável pode ser inclinada rapidamente para cima, para baixo ou para o lado, semelhante ao Fujifilm X-T5. No entanto, ele não tem a capacidade de apontar para a autogravação.

No geral, a GFX100 II visa tornar a fotografia de médio formato mais acessível com seu preço mais baixo e design mais portátil. Embora ainda seja um sistema caro, oferece uma fração do custo em comparação com as câmeras de médio formato topo de linha do passado. A GFX100 II oferece uma solução versátil para fotógrafos que desejam se aventurar na fotografia de médio formato.

Fontes:

– Transmissão ao vivo do Fujifilm X Summit

– Artigo The Verge de Antonio G. Di Benedetto