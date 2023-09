A emocionante colaboração entre Fortnite e My Hero Academia

Os fãs de Fortnite e os entusiastas de My Hero Academia têm motivos para se alegrar, pois a mais recente colaboração traz personagens amados de My Hero Academia para o mundo de Fortnite. Em um novo trailer, o popular jogo Battle Royale revela que Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima e Mina Ashido fizeram sua estreia na Fortnite Item Shop.

Os personagens da UA High School, incluindo Shoto Todoroki com seus impressionantes poderes de gelo e fogo, Eijiro Kirishima com sua pele endurecida e Mina Ashido com suas habilidades baseadas em ácido, retornaram para outra missão de treinamento na atualização Fortnite v26.10. Os jogadores podem embarcar em missões no jogo para ganhar XP e mergulhar ainda mais nesta emocionante experiência de crossover.

A colaboração de Fortnite com My Hero Academia mostra os esforços contínuos da Epic Games para trazer personagens populares de vários fandoms para o jogo. Esta colaboração não apenas adiciona novos personagens ao jogo, mas também introduz um enredo único e novos desafios para os jogadores explorarem.

Esta colaboração oferece uma oportunidade para os fãs de My Hero Academia interagirem com seus personagens favoritos em um ambiente de jogo diferente, enquanto os jogadores de Fortnite são apresentados ao rico mundo de My Hero Academia. Ambas as bases de fãs podem se reunir para aproveitar a emoção deste evento crossover.

À medida que a colaboração entre Fortnite e My Hero Academia se desenrola, os fãs podem esperar mais surpresas, missões e recompensas nas próximas atualizações. Fique ligado para mais detalhes e participe da aventura enquanto esses personagens icônicos unem forças no mundo de Fortnite.

Definições:

– Fortnite: Um popular videogame Battle Royale desenvolvido pela Epic Games, onde os jogadores lutam entre si para serem os últimos sobreviventes.

– My Hero Academia: Uma popular série de mangá e anime criada por Kohei Horikoshi, ambientada em um mundo onde os indivíduos possuem habilidades sobre-humanas conhecidas como “Quirks”. A história segue Izuku Midoriya, um menino sem individualidade, que pretende se tornar um herói.