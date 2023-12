Fortnite Winter Festival traz alegria natalina com novo conteúdo

Os entusiastas do Fortnite podem se alegrar porque o tão aguardado evento do Festival de Inverno finalmente chegou. Este evento envolvente no jogo, com um tema festivo de inverno, oferece aos jogadores um mundo totalmente novo para explorar e conteúdo emocionante para desfrutar.

Embora não haja novas atualizações durante o período de Natal, o Festival de Inverno tem como objetivo manter os fãs de Fortnite entretidos com uma ampla gama de novos recursos. Embora ainda não se saiba como isso afetará os modos recentemente introduzidos do Capítulo 5, Temporada 1, incluindo o Festival Fortnite, Rocket Racing e Lego Fortnite, é provável que o festival traga alterações sutis ao mapa para incorporar o feriado. espírito.

O horário de início do Festival de Inverno está previsto para quinta-feira, 14 de dezembro, às 13h00 CET / 06h00 PT. Porém, é importante ressaltar que esse cronograma ainda não foi confirmado pela Epic Games, desenvolvedora do Fortnite. No entanto, considerando o momento dos eventos anteriores, é seguro assumir que a atualização será lançada neste momento.

Espera-se que o Festival de Inverno de Fortnite aconteça até o início de janeiro, coincidindo com a conclusão das férias de inverno da Epic Games em toda a empresa. Os jogadores provavelmente terão cerca de três semanas para desbloquear os fantásticos itens do evento, com conclusão prevista para quinta-feira, 4 de janeiro de 2024.

Um aspecto interessante do festival deste ano é a disponibilidade de skins gratuitas. Duas novas skins, Winterfest Bushranger e Holiday Boxy, junto com uma infinidade de Back Blings e Gliders, podem ser obtidas completando missões diárias dentro do jogo. Ao contrário dos anos anteriores, essas skins e outros itens gratuitos do evento não serão entregues através da ‘Gift Hut’, exigindo que os jogadores participem ativamente das missões diárias para desbloquear recompensas emocionantes.

Prepare-se para vestir seu equipamento de inverno e embarcar em uma jornada emocionante pelo Festival de Inverno de Fortnite. Com sua atmosfera encantadora e conteúdo cativante, este evento aguarda ansiosamente os jogadores para mergulharem em um país das maravilhas do inverno como nunca antes.