Atualização 26.10 do Fortnite: cronograma de inatividade e especulações sobre novo conteúdo

A desenvolvedora Fortnite, Epic Games, anunciou que o jogo estará momentaneamente indisponível para a atualização 26.10. Esta atualização será aplicável a várias plataformas, incluindo PS5, PS4, consoles Xbox, Nintendo Switch, Android e PC. Os jogadores podem esperar que a atualização esteja disponível para download na manhã de 12 de setembro.

Com a atualização, os usuários devem antecipar um período de inatividade do servidor. Isso significa que Fortnite ficará temporariamente impossível de jogar por algumas horas. Para obter informações detalhadas sobre quando você pode entrar novamente no jogo, aqui está o cronograma de inatividade do servidor para 26.10/XNUMX:

– O tempo de inatividade está definido para começar às 4h ET, consequentemente desativando o matchmaking brevemente antes.

– Para os fãs do Reino Unido, o período off-line completo começará às 9h BST, enquanto o matchmaking será desativado às 8.30hXNUMX BST.

Embora a Epic Games não tenha declarado explicitamente quando o tempo de inatividade terminará, a manutenção geralmente leva aproximadamente algumas horas. Portanto, Fortnite deve estar online novamente no máximo às 11h BST.

O anúncio desta atualização gerou especulações entre os entusiastas sobre quais novos conteúdos serão incluídos na atualização 26.10. Alguns fãs teorizam que, com o lançamento iminente do acesso antecipado de Mortal Kombat 1, Sub Zero da franquia pode se tornar um personagem jogável em Fortnite.

Além disso, espera-se que a Epic Games introduza um novo item ou arma, bem como um novo aumento. A loja de itens também receberá novas skins para os jogadores adquirirem e aprimorarem sua experiência de jogo.

Juntamente com essas novas adições, a Epic Games resolverá bugs e falhas de jogabilidade predominantes desde o início da nova temporada, aprimorando ainda mais o jogo para uma diversão ideal.

Fonte: Anúncio da Epic Games no Twitter