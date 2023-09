Atualização Fortnite 26.10 apresenta crossover de My Hero Academia

A última atualização do Fortnite, versão 26.10, chegou com alguns novos recursos e conteúdos interessantes. Um dos principais destaques desta atualização é o crossover My Hero Academia, trazendo personagens e habilidades da popular série de anime para o jogo Battle Royale.

Os jogadores agora podem utilizar o item Ice Wall de Todoroki, que lhes permite criar barreiras glaciais para fins de defesa ou ataque. A Parede de Gelo tem uma quantidade significativa de saúde e pode resistir a danos até quebrar. Ele pode ser encontrado no chão, em baús ou em All Might Supply Drops. Este item adiciona um toque único à jogabilidade, pois pode prender os oponentes e fazê-los deslizar no gelo.

Além da Parede de Gelo, os jogadores também podem utilizar a habilidade Smash de Deku, que pode nocautear inimigos instantaneamente com apenas um golpe. No entanto, esse poder só pode ser obtido em um All Might Supply Drop, então os jogadores precisam estar atentos a esses drops.

Completar as missões de Deku e Todoroki recompensará os jogadores com pontos de experiência, e completar seis missões de My Hero Academia no total aumentará o nível do jogador instantaneamente.

Além disso, três novas skins de My Hero Academia foram adicionadas à Loja de Itens. Os jogadores agora podem lutar como Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima e Mina Ashido, três dos principais heróis em treinamento da UA.

Além do conteúdo crossover, a atualização também apresenta o item Pizza Party, que pode curar jogadores e aumentar seu escudo. O aumento Reckless SMG Reload permite que os SMGs recarreguem mais rápido, e novos estilos de Super Level podem ser desbloqueados para certas roupas nos níveis de temporada 100 e 125.

No geral, a atualização Fortnite 26.10 traz uma série de novos recursos e conteúdos interessantes para os jogadores aproveitarem. Seja liberando habilidades poderosas, criando barreiras de gelo ou aumentando o nível de roupas, há algo para todos nesta atualização mais recente.

Fontes: Notas de atualização do Fortnite