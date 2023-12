Ex-inspetor de construção preso em conexão com uma grande apreensão de drogas

By

Um ex-inspetor de construção de Hartford, Connecticut, foi preso por seu suposto envolvimento em uma apreensão multimilionária de drogas em uma pizzaria em Nova York. Alexander Samboy, 45 anos, junto com outros dois indivíduos, foi acusado de traficar aproximadamente US$ 4 milhões em cocaína, fentanil, heroína e outras drogas de uma pizzaria no Bronx.

O agente especial Frank Tarentino, da divisão de Nova York da Drug Enforcement Administration, descreveu a apreensão como uma das maiores que ele viu na área nos últimos tempos. A vigilância realizada pela DEA e pelo Departamento de Polícia de Nova York revelou que Samboy foi pego saindo da pizzaria do Bronx com uma mochila no dia 19 de outubro. A mochila foi posteriormente apreendida durante uma parada de trânsito e continha 5 kg de cocaína.

A cidade de Hartford confirmou o emprego de Samboy como inspetor de construção municipal, mas ele renunciou ao cargo após ser acusado. Esta revelação levantou preocupações sobre o possível uso indevido do dinheiro dos contribuintes e levantou questões sobre quaisquer outras actividades ilícitas que acontecessem nos bastidores.

Os jornalistas tentaram entrar em contato com Samboy no endereço listado em Berlim, mas uma mulher que atendeu a porta afirmou que ele não morava lá. As autoridades da NYPD e da DEA declararam que a investigação sobre a operação antidrogas está em andamento e estão determinando se algum indivíduo adicional estava envolvido.

Embora os principais fatos em torno da prisão e da apreensão de drogas permaneçam os mesmos, o artigo foi reescrito para transmitir as informações de uma maneira única e distinta.