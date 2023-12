Filme Hallmark “Milagre em Belém, Pensilvânia.” Polvilha magia de férias

By

Em um conto de férias comovente, Hallmark Movies & Mysteries apresenta “Miracle in Bethlehem, Pa.” com estreia em 21 de dezembro. O filme segue Mary Ann, uma advogada de sucesso que deseja adotar uma criança e vivenciar as alegrias da maternidade. Interpretada por Laura Vandervoort, Mary Ann embarca em uma viagem para Belém, PA, pouco antes do Natal para conhecer seu novo pacote de alegria.

No entanto, uma tempestade de neve obriga Mary Ann e sua filha recém-nascida, Natalie, a adiar a viagem para casa. Sem lugar para ficar, eles encontram refúgio no quarto de hóspedes de Joe, cuja irmã, Frankie, administra uma pousada local. Benjamin Ayres interpreta Joe, um solteiro com uma casa bagunçada. À medida que Mary Ann e Natalie se acomodam em sua residência temporária, elas se tornam parte das celebrações pré-feriado de Joe e estabelecem uma conexão que vai além das expectativas.

Em meio à fé compartilhada, Mary Ann e Joe confiam um no outro sobre os desafios pessoais que enfrentam. Mary Ann luta para revelar sua decisão de adotar uma criança para sua mãe solteira em dificuldades. Enquanto isso, Joe compartilha o impacto emocional do recente falecimento de seu pai, deixando um vazio em sua vida. À medida que o vínculo se aprofunda, eles se tornam bênçãos inesperadas um para o outro de maneiras surpreendentes.

Embora o filme tenha sido filmado em Winnipeg, Manitoba, Canadá, Belém ainda recebe o tratamento Hallmark. O charme festivo e as atividades festivas da cidade são exibidos no site de Natal da Hallmark por meio de uma transmissão ao vivo da Main Street. De compras a passeios a cavalo e de carruagem, espectadores de todo o mundo podem vislumbrar as encantadoras celebrações de Natal de Belém.

Com sua narrativa baseada na fé e momentos emocionantes, “Miracle in Bethlehem, Pa.” está programado para espalhar a magia do feriado e aquecer os corações dos telespectadores nesta temporada.