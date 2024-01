Explore o Cosmos: Envie o Seu Nome para a Lua com o Rover VIPER

Você já quis deixar um impacto duradouro no universo? Bem, agora você tem a oportunidade de marcar presença com a empolgante nova campanha da NASA, “Envie o Seu Nome com o VIPER”. Essa iniciativa única permite que entusiastas do espaço como você tenham seus nomes gravados em um microchip que será levado pelo próximo rover VIPER até a lua.

A NASA, em seu recente anúncio, compartilhou os detalhes dessa missão inovadora. O Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, ou VIPER para abreviar, está pronto para embarcar em uma jornada para desvendar os mistérios da água da lua e explorar o polo sul lunar. Esse empreendimento científico proporcionará insights inestimáveis sobre o ambiente lunar, enquanto a NASA se prepara para enviar a primeira mulher e pessoa negra sob seu programa Artemis.

Para participar dessa aventura cósmica, tudo o que você precisa fazer é visitar o site oficial da NASA e enviar o seu nome antes do encerramento da campanha em 15 de março às 23h59, no horário padrão do leste dos EUA. Ao participar, você não apenas terá uma experiência pessoal memorável, mas também fará parte de algo muito maior do que você.

O seu nome, junto com milhões de outros, servirá como um testemunho da curiosidade humana e do espírito indomável de exploração. Isso simboliza nossos sonhos e aspirações coletivas enquanto alcançamos as estrelas. Como disse Nicola Fox, Administradora Associada da Diretoria da Missão Científica da NASA, “Com o VIPER, vamos estudar e explorar partes da superfície da Lua que ninguém jamais esteve antes – e com essa campanha, estamos convidando o mundo a fazer parte dessa jornada arriscada, porém recompensadora.”

Imagine a importância de ter seu nome acompanhando o VIPER enquanto ele navega pelo terreno acidentado do polo sul lunar e coleta dados vitais sobre a história da Lua. Seu nome estará para sempre associado a essa missão histórica, contribuindo para o entendimento da humanidade sobre nosso vizinho celestial e o ambiente onde futuros astronautas do programa Artemis pisarão.

FAQ

Como posso participar da campanha “Envie o Seu Nome com o VIPER”?

Para participar desta empolgante campanha, basta visitar o site oficial da NASA e enviar o seu nome antes do prazo de 15 de março.

O que é o VIPER?

VIPER significa Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. É o rover lunar robótico da NASA que irá explorar o polo sul lunar e investigar a água da lua.

Por que esta campanha é significativa?

A campanha “Envie o Seu Nome com o VIPER” permite que os participantes deixem sua marca na história da exploração espacial. Ao ter seu nome gravado no rover VIPER, você se torna parte de uma missão maior para entender a água da lua e se preparar para futuras explorações humanas.

Quando ocorrerá a missão VIPER?

A missão VIPER está programada para lançar em breve, embora as datas específicas ainda não tenham sido anunciadas. Ao participar da campanha, você terá a oportunidade de fazer parte dessa emocionante jornada.