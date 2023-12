ECARX Anuncia Parceria com a smart para Impulsionar Experiências Inteligentes em Veículos

A ECARX Holdings Inc. revelou sua parceria com a smart, a nova marca de automóveis elétricos premium e inteligentes, para estabelecer uma joint venture chamada smart (Zhejiang) Software Technology Co., Ltd. O objetivo da parceria é impulsionar o desenvolvimento de experiências inteligentes líderes do setor nos veículos smart. Essa colaboração irá facilitar avanços tecnológicos, expandir o ecossistema de pesquisa e desenvolvimento e acelerar os esforços de expansão global para ambas as empresas.

Anteriormente, a ECARX e a smart colaboraram nos modelos smart #1 e smart #3, onde desenvolveram em conjunto o altamente aclamado smartOS. Com o estabelecimento da smart Software Technology, a parceria entre a ECARX e a smart se aprofundará. As empresas planejam utilizar os recursos de marca e as capacidades de desenvolvimento de produtos uma da outra para aprimorar ainda mais o smartOS, simplificar os processos de aquisição e cadeia de suprimentos, e integrar equipes altamente qualificadas de desenvolvimento de veículos.

Um aspecto chave dessa joint venture é a integração da plataforma computacional de alto desempenho Makalu da ECARX, alimentada por processadores AMD Ryzen embedded V2000 e GPUs da série Radeon RX 6000, nos modelos da série smart. Essa integração irá melhorar a satisfação do cliente, aumentar a lealdade à marca e acelerar a implementação da plataforma de computação ECARX Makalu em toda a gama de veículos smart.

Além disso, a ECARX e a smart explorarão novas possibilidades para experiências imersivas no cockpit, como jogos 3A, inteligência artificial, incubação de propriedade intelectual de marca e desenvolvimento de ecossistema. As empresas também estão analisando oportunidades para aprofundar sua cooperação em outras áreas.

O CEO da smart Automobile, Tong Xiangbei, expressou sua empolgação com a parceria, afirmando que a smart considera a orientação para “tecnologia futura” um valor fundamental da marca e tem como objetivo continuar liderando no campo da tecnologia inteligente. Ziyu Shen, co-fundador, presidente e CEO da ECARX, enfatizou o compromisso da joint venture em criar uma experiência inteligente inovadora e líder do setor para os proprietários de veículos em todo o mundo.

A ECARX é um fornecedor global de tecnologia automotiva com capacidade para oferecer soluções completas para veículos inteligentes de próxima geração. Seu foco está em aprimorar a experiência do usuário, reduzindo a complexidade e o custo. Por outro lado, a smart Automobile está comprometida em se tornar uma marca de tecnologia e automóveis elétricos líder no mundo, com foco na mobilidade urbana do futuro.

Resumo:

A ECARX e a smart estabeleceram uma joint venture, a smart (Zhejiang) Software Technology Co., Ltd., para impulsionar o desenvolvimento de experiências inteligentes nos veículos smart. Essa parceria irá facilitar avanços tecnológicos, expandir o ecossistema de pesquisa e desenvolvimento e acelerar os esforços de expansão global. As empresas irão integrar a plataforma de computação de alto desempenho Makalu da ECARX nos modelos da série smart e explorar novas possibilidades para experiências imersivas no cockpit. Ambas as empresas visam oferecer tecnologia inteligente líder do setor para os proprietários de veículos em todo o mundo.

FAQ:

P: Qual é o objetivo da joint venture entre a ECARX e a smart?

R: O objetivo da joint venture é impulsionar o desenvolvimento de experiências inteligentes líderes do setor nos veículos smart.

P: Como a ECARX e a smart colaboraram anteriormente?

R: A ECARX e a smart colaboraram anteriormente nos modelos smart #1 e smart #3, onde desenvolveram em conjunto o sistema operacional altamente aclamado smartOS.

P: Como a plataforma de computação Makalu da ECARX será integrada aos veículos smart?

R: A plataforma de computação de alto desempenho Makalu da ECARX, alimentada pelos processadores AMD Ryzen embedded V2000 e GPUs da série Radeon RX 6000, será integrada aos modelos da série smart para melhorar a satisfação do cliente e aumentar a lealdade à marca.

P: Em quais outras áreas de colaboração a ECARX e a smart estão explorando?

R: A ECARX e a smart estão explorando oportunidades de colaboração em áreas como jogos 3A, inteligência artificial, incubação de propriedade intelectual de marca e desenvolvimento de ecossistema.

Fonte:

– Comunicado de imprensa da ECARX Holdings Inc.