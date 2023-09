Lançamento do Cyberpunk 2077 2.0: desenvolvedores alertam os usuários de PC para verificar os sistemas de resfriamento da CPU

O tão aguardado lançamento de Phantom Liberty está chegando, trazendo um ressurgimento da popularidade ao jogo Cyberpunk 2020 de 2077. A CD Projekt tem trabalhado incansavelmente para se recuperar do difícil lançamento inicial do jogo, e agora os desenvolvedores estão pedindo aos usuários de PC que verifiquem seus sistemas de resfriamento de CPU em preparação para a próxima atualização do Cyberpunk 2077 2.0.

Um desenvolvedor, Filip Pierściński, acessou o Twitter para enfatizar a importância de verificar os sistemas de resfriamento da CPU. Ele afirmou que a carga de trabalho em uma CPU de 8 núcleos deverá atingir cerca de 90%, levando o hardware ao seu limite. Para garantir uma experiência tranquila, ele recomendou executar uma ferramenta de benchmark como o Cinebench para verificar a estabilidade dos sistemas dos usuários.

Os fãs que expressaram preocupações sobre a capacidade de seu hardware de lidar com Cyberpunk 2077 2.0 ou Phantom Liberty foram tranquilizados por Filip nos comentários. Enquanto isso, a CD Projekt lançou um detalhamento do que os jogadores podem esperar do DLC Phantom Liberty, bem como o conteúdo adicional incluído na atualização gratuita do Cyberpunk 2077 2.0.

À medida que a data de lançamento do Phantom Liberty se aproxima, espera-se que Cyberpunk 2077 tenha um desaparecimento lento. Embora não haja planos para mais DLC, uma sequência está em andamento, embora os detalhes sobre ela sejam escassos.

A atualização Cyberpunk 2077 2.0 está gerando entusiasmo entre os fãs, marcando o segundo lançamento do jogo. Com seu novo conteúdo e melhorias, os jogadores aguardam ansiosamente a chegada da atualização.

Fontes:

– Twitter (Filip Pierściński): @FilipPierciski – Tweet de Filip Pierściński sobre verificação de sistemas de refrigeração: [link para tweet]

– CD Projekt: Análise oficial do DLC Phantom Liberty e da atualização Cyberpunk 2077 2.0.