Descubra as maravilhas celestiais desta semana: 1-7 de janeiro de 2024

Prepare-se para uma semana emocionante de observação das estrelas e astronomia ao iniciarmos o novo ano. A chuva de meteoros Quadrantids ganha destaque, oferecendo um espetáculo deslumbrante de “estrelas cadentes”. Para aprimorar sua experiência de observação, a Lua Quarto Minguante criará um fundo de céus escuros. No entanto, tenha em mente que céus limpos podem ser elusivos. Em uma nota diferente, esta semana também marca um evento significativo para a Terra – o Dia do Periélio.

Terça-feira, 2 de janeiro: Terra no Periélio – Um ‘Super Sol’?

À medida que nosso planeta orbita o sol, seu caminho não é um círculo perfeito. Hoje, alcançamos o “Dia do Periélio”, o ponto mais próximo do sol durante todo o ano. O termo “Periélio” combina as palavras gregas “peri”, que significa próximo, e “helios”, que representa o sol. A uma distância de 91,4 milhões de milhas (147,100,632 km), a Terra está mais próxima do sol hoje. Para comparação, em 5 de julho, durante o afélio, a Terra estará a 94,5 milhões de milhas (152,099,968 km) de distância. Essa órbita elíptica fará com que o sol pareça ligeiramente maior, lembrando um “superlua”. Use seus óculos de eclipse solar para observar o sol hoje, preparando-se para o próximo eclipse solar total em 8 de abril.

Quarta-feira-Quinta-feira, 3-4 de janeiro: Chuva de meteoros Quadrantids

Embora a chuva de meteoros Quadrantids possa não ser tão famosa quanto outras, não deve ser negligenciada. Conhecida por produzir aproximadamente 120 estrelas cadentes por hora em seu pico, essa chuva de meteoros tem origem no asteroide ou possivelmente um “cometa de rocha” chamado 2003 EH1. Os Quadrantids oferecem um presente especial com seus meteoros de bola de fogo brilhante, que podem aparecer em qualquer lugar do céu. Embora seu ponto radiante esteja próximo à alça da Ursa Maior (Quadrans Muralis), eles podem ser vistos em diferentes constelações. Essa constelação elusiva foi reconhecida anteriormente, mas posteriormente foi removida da lista oficial pela União Astronômica Internacional. Situada entre Bootes e Draco, perto do final da alça da Ursa Maior, a chuva de meteoros Quadrantids é um fenômeno obrigatório de se observar.

Lembre-se de consultar planetários online para obter informações precisas adaptadas à sua localização, como o Stellarium ou o The Sky Live. Verifique os horários de nascer e pôr dos planetas, nascer e pôr do sol e nascer e pôr da lua para planejar suas aventuras de observação das estrelas adequadamente.

Desejamos a você céus limpos e encontros inesquecíveis com as maravilhas do céu noturno!

Perguntas frequentes (FAQ)

1. O que é o Dia do Periélio?

O Dia do Periélio refere-se ao momento em que a Terra está mais próxima do sol em sua órbita elíptica. Ele ocorre uma vez por ano e marca a menor distância entre nosso planeta e o sol.

2. Quantas estrelas cadentes posso esperar ver durante a chuva de meteoros Quadrantids?

Em seu pico, a chuva de meteoros Quadrantids pode produzir aproximadamente 120 estrelas cadentes por hora. Esses meteoros são conhecidos por seus impressionantes displays de bolas de fogo.

3. Por que a constelação Quadrans Muralis foi removida da lista oficial?

A União Astronômica Internacional desenvolveu uma lista oficial de constelações e Quadrans Muralis não foi incluída. Embora tenha tido significado anteriormente, foi considerada desnecessária e removida da lista.

