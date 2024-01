Descoberto Fóssil de Esponja com 315 Milhões de Anos em Clare

Em uma descoberta inovadora perto dos Penhascos de Moher, no condado de Clare, foi encontrado um fóssil de esponja com 315 milhões de anos. A descoberta, que representa uma espécie desconhecida de esponja, oferece informações valiosas sobre a evolução dessas criaturas antigas. Chamada de Cyathophycus balori, essa espécie recém-descoberta é o maior exemplo conhecido de esponjas no mundo, com impressionantes 50 cm de altura.

As esponjas são criaturas fascinantes que não possuem sistema nervoso nem sistema circulatório. Apesar de sua estrutura simples, desempenham um papel crucial para a biodiversidade, filtrando grandes volumes de água e se alimentando de organismos microscópicos. Quando estava viva, a Cyathophycus balori se assemelhava à esponja contemporânea “Flor de Vênus”, encontrada no Oceano Pacífico.

O fóssil de esponja recém-descoberto está excepcionalmente bem-preservado, o que é altamente incomum. Normalmente, quando as esponjas morrem, elas se desintegram rapidamente, deixando apenas restos espalhados. No entanto, esses espécimes em grande parte intactos oferecem informações valiosas sobre o antigo ecossistema em que prosperaram.

O fóssil de esponja foi descoberto pelo Dr. Eamon Doyle, um geólogo do Geoparque Mundial da UNESCO Burren e Penhascos de Moher. O Dr. Doyle descreve a descoberta como notável devido à excelente preservação dos espécimes. Ele também destaca a importância dessa descoberta, pois é o primeiro registro dessa família de esponjas fósseis da Irlanda.

A equipe de pesquisa, composta pelo Dr. Joseph Botting e pela Dra. Lucy Muir, colaborou de perto com o Dr. Doyle para a publicação de suas descobertas no periódico geológico internacional Geobios. O Dr. Botting, um especialista internacional em esponjas fósseis, expressa sua surpresa com o tamanho e o estado de preservação desse fóssil, que oferece informações valiosas sobre a evolução das esponjas e sua capacidade de prosperar em ambientes específicos.

Essa descoberta serve como um lembrete de que ainda há fósseis novos e empolgantes a serem encontrados, oferecendo um maior entendimento da história da vida na Terra. A descoberta dessa notável esponja fóssil de 315 milhões de anos abre novas possibilidades de pesquisa e lança luz sobre os antigos ecossistemas que existiam perto do Equador.

Resumo:

Foi descoberto um fóssil de esponja com 315 milhões de anos perto dos Penhascos de Moher, no condado de Clare, na Irlanda. A descoberta representa uma espécie desconhecida de esponja, chamada Cyathophycus balori, e é o maior exemplo conhecido de seu tipo. As esponjas são organismos filtradores que desempenham um papel importante na ecologia. A descoberta oferece informações valiosas sobre a evolução das esponjas e os antigos ecossistemas da Irlanda.

FAQ

Qual é a importância dessa descoberta?

A descoberta do fóssil de esponja com 315 milhões de anos adiciona ao nosso entendimento da evolução das esponjas e dos antigos ecossistemas na Irlanda. É o primeiro registro dessa família de esponjas fósseis no país e oferece novas informações sobre a biodiversidade da região.

Quem fez a descoberta?

O fóssil de esponja foi descoberto pelo Dr. Eamon Doyle, um geólogo do Geoparque Mundial da UNESCO Burren e Penhascos de Moher.

Por que a preservação do fóssil é incomum?

O fóssil de esponja está excepcionalmente bem-preservado, o que é raro para organismos tão delicados. Normalmente, as esponjas se desintegram rapidamente quando morrem, deixando apenas restos espalhados. Os espécimes em grande parte intactos oferecem uma oportunidade única para estudo.

O que pode ser aprendido com a esponja fóssil?

A esponja fóssil oferece insights sobre a evolução das esponjas e sua capacidade de sobreviver em ambientes específicos. Também oferece um vislumbre do antigo ecossistema que existia perto do Equador há milhões de anos.

(Fonte: The Irish Times)