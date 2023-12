A nova atualização do Pixel traz recursos interessantes e correções de bugs

By

Resumo:

O último Pixel Feature Drop de dezembro foi finalmente lançado, trazendo uma série de novos recursos e correções de bugs para proprietários de dispositivos Pixel. Esta atualização trimestral se concentra em melhorar a experiência e a estabilidade do usuário. Desde melhorias alimentadas por IA até controles de fotos aprimorados, a atualização oferece algo novo para todos.

Novos recursos favoritos:

Os usuários do Pixel 8 Pro têm acesso a recursos avançados de IA. O aplicativo Recorder agora incorpora o novo modelo Gemini Nano, enquanto os vídeos podem ser enviados aos servidores em nuvem do Google para aprimoramento baseado em IA por meio do Video Boost.

Para outros modelos Pixel, os controles Portrait Light em Fotos foram aprimorados, permitindo aos usuários capturar retratos impressionantes sem esforço. Além disso, há um novo recurso Photo Unblur projetado especificamente para donos de animais de estimação. Além disso, os usuários agora podem utilizar seus dispositivos Pixel como webcams, digitalizar e organizar recibos no Google Drive e até mesmo fornecer uma prévia das próximas fotos aos participantes, caso possuam um Pixel Fold.

Melhorias para Pixel Watch:

Os proprietários do Pixel Watch também podem se alegrar, pois a atualização mais recente oferece novas funcionalidades interessantes. Os usuários agora podem desbloquear seus telefones Pixel usando seus relógios, sincronizar as configurações de Não perturbe e Modo hora de dormir entre seus relógios e telefones e acessar a tela de chamada diretamente de seu pulso.

Descobrindo os recursos:

Para obter uma visão geral abrangente dos novos recursos e verificar se eles estão disponíveis em seu dispositivo Pixel, é fornecida uma imagem útil.

Então, você já começou a explorar esses novos recursos interessantes?