A atualização 2077 do Cyberpunk 2.1 apresenta referências emocionais e novos recursos

Em uma reviravolta surpreendente, a atualização mais recente do Cyberpunk 2077, intitulada Atualização 2.1, traz não apenas novos recursos, mas também referências sinceras que tocam o coração dos fãs. CD Projekt Red, o estúdio por trás do jogo, incluiu uma homenagem devastadora à popular série de anime “Cyberpunk: Edgerunners”, deixando os jogadores rindo e chorando.

Uma das adições mais emocionantes ao jogo é a inclusão de locais românticos para parceiros. O principal trabalho associado a esses encontros é apropriadamente chamado de “I Really Want to Stay At Your House”, que é uma referência direta à emocionante canção de Rosa Walton e Hallie Coggins. Esta música está no jogo desde seu lançamento, mas ganhou popularidade significativa após o sucesso de “Cyberpunk: Edgerunners” em setembro de 2022.

A inclusão da música e sua conexão com momentos emocionantes da série de anime tocaram os jogadores. Os fãs no Reddit expressaram emoções confusas, com um usuário, ZawanShin87, admitindo que não conseguiram aproveitar totalmente as cenas de dança romântica porque ambos estavam rindo e chorando. Outro usuário, IGR777, mencionou como o nome da missão trouxe de volta memórias deprimentes. Lord9witdafye declarou com humor sua intenção de fugir com Panam, personagem do jogo, indicando o impacto dessas referências emocionais.

No entanto, a atualização também vem com várias adições interessantes além dos encontros românticos. A atualização 2.1 apresenta um sistema de metrô altamente solicitado, novas mecânicas de motocicleta e ainda inclui o infame e triste meme de Keanu Reeves. O CD Projekt Red detalhou as notas completas do patch antes do lançamento, que coincidiu com o lançamento da Ultimate Edition do Cyberpunk 2077 em 5 de dezembro.

Esta atualização marca um marco significativo para o jogo, pois é a última grande atualização na conturbada história do Cyberpunk 2077. CD Projekt Red, após um lançamento confuso, conseguiu reconquistar o amor e o apoio de seus fãs, evidente através de seu apreciação pelas referências cuidadosamente elaboradas e pela inclusão de recursos há muito solicitados.

Concluindo, a atualização 2077 do Cyberpunk 2.1 não apenas aprimora a jogabilidade com novos recursos, mas também captura as emoções dos jogadores por meio de referências sinceras a uma amada série de anime. A CD Projekt Red continua atendendo aos desejos de sua base de fãs, reconquistando seu apoio e abrindo caminho para um futuro melhor para Cyberpunk 2077.