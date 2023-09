Ataque cibernético aos resorts MGM causa transtornos aos clientes

Os clientes do MGM Resorts tiveram problemas com caça-níqueis e sistemas de reserva de quartos online após um ataque cibernético ao popular cassino e gigante hoteleiro. Embora certos sistemas tenham sido encerrados devido a questões de segurança cibernética, a MGM Resorts afirmou que as suas instalações permaneceram operacionais. Os clientes relataram vários problemas, como mau funcionamento das chaves digitais que os levaram a entrar nas salas erradas. Algumas pessoas recorreram às redes sociais para reclamar do cancelamento de reservas, da impossibilidade de fazer check-in, fazer pagamentos com cartão ou fazer login em suas contas MGM.

Em resposta ao incidente, a MGM Resorts iniciou uma investigação com a ajuda de especialistas externos em segurança cibernética. Eles também notificaram as autoridades e tomaram medidas imediatas para proteger seus sistemas e dados, desligando determinados sistemas. A investigação da empresa está em andamento para determinar a natureza e o escopo do ataque cibernético. Apesar do ataque, as instalações gastronômicas, de entretenimento e de jogos do resort permanecem operacionais e os hóspedes ainda podem acessar seus quartos de hotel com assistência da recepção.

No entanto, o site principal da empresa está indisponível no momento, redirecionando os clientes para contatá-los por telefone ou sites de terceiros. A MGM Resorts possui uma variedade de hotéis e cassinos nos Estados Unidos, incluindo locais conhecidos em Las Vegas. Isto marca o segundo incidente de segurança cibernética para a empresa, com uma violação anterior ocorrendo em 2019, quando hackers roubaram mais de 10 milhões de registros de clientes. É incerto neste momento se dados semelhantes foram comprometidos no atual ataque cibernético.

Fontes: BBC Notícias

Definições: Ataque cibernético – uma tentativa de obter acesso não autorizado a sistemas ou redes de computadores, normalmente com a intenção de interromper ou roubar dados.