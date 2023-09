2ª temporada de Crash Team Rumble: novos mapas, modo, herói e passe de batalha

Crash Team Rumble Season 2 chegou com novas adições emocionantes ao jogo. Os jogadores podem esperar novos mapas, um novo modo, um novo herói e um novo passe de batalha. A atualização mais recente traz uma nova visão do jogo, proporcionando novas maneiras de jogar e diversão sem fim para os fãs de Crash.

Um dos principais destaques da 2ª temporada é a introdução do Party Mode. Este remix cooperativo para 4 jogadores oferece uma pausa nas partidas competitivas e permite que os jogadores relaxem. Consiste em 5 rodadas distintas de minijogos, cada uma com seus próprios desafios. O trabalho em equipe é crucial, pois os jogadores precisam trabalhar juntos para realizar tarefas e coletar relógios para aumentar o tempo restante. Dominar cada Party Mode Wave pode até desbloquear uma Boss Wave secreta, colocando as habilidades dos veteranos do Crash à prova definitiva.

As rodadas do modo Party apresentam diferentes tipos de jogabilidade. Em Speed ​​Run, os jogadores correm através de speed pads enquanto evitam perigos como pára-choques e caixas de nitro. O que é Cookin? exige que os jogadores coletem ingredientes específicos e os adicionem a um pote que viaja pelo mapa. Get Lit desafia os jogadores a usar uma vela para acender lanternas espalhadas por uma torre antes que o tempo acabe. Em Dig It, os jogadores procuram ossos enterrados e os remontam no centro para descobrir um esqueleto completo. Finalmente, Balloon Bounce, a ser lançado no final da 2ª temporada, incumbe os jogadores de saltar sobre balões para marcar pontos.

Além disso, a 2ª temporada apresenta um novo herói chamado Ripto. Este personagem, vindo do universo Spyro, empunha um cetro e possui feitiços poderosos e mortais. As habilidades de Ripto incluem lançar bolas de fogo, invocar raios e criar ondas de tsunami. Jogadores habilidosos podem combinar essas habilidades para desencadear combos devastadores. Ripto estará disponível no final da temporada.

Para complementar os novos recursos de jogo, a 2ª temporada oferece dois novos mapas: Waste Deep e Jazz Junction. Waste Deep leva os jogadores a esgotos perigosos cheios de experimentos do Cortex, enquanto Jazz Junction é um mapa noturno vibrante com uma atmosfera jazzística. Cada mapa oferece seus próprios desafios e surpresas únicas.

Finalmente, a 2ª temporada vem com um Battle Pass de 100 níveis, oferecendo aos jogadores a chance de desbloquear novas skins, cosméticos, músicas e muito mais. O Battle Pass pode ser adquirido através do Crash Team Rumble Deluxe Edition ou adquirido separadamente.

A 2ª temporada de Crash Team Rumble já está no ar, trazendo uma riqueza de conteúdo emocionante para o jogo. Quer você seja um fã de competição intensa ou de jogo cooperativo, esta atualização tem algo para todos os entusiastas do Crash. Não perca a ação!

