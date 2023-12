Como Reduzir os Alertas de Campainha Durante um Tempo Ventoso

Resumo: Se você tem sido bombardeado com alertas irritantes da Ring durante a tempestade Gerrit ou outros dias ventosos, existem configurações que você pode alterar para diminuir o aumento de notificações. O recurso Motion Snooze interrompe temporariamente os alertas de movimento nos seus dispositivos Ring, e você pode ajustar a sensibilidade dos seus dispositivos Ring para torná-los menos propensos a alertas falsos causados pelo tempo ventoso.

Você já passou por uma sequência constante de alertas da Ring durante tempo ventoso? Não só é irritante, como também pode drenar a bateria do seu dispositivo. Felizmente, existem soluções para ajudar a minimizar essas perturbações.

Uma opção é utilizar o recurso Motion Snooze nos seus dispositivos Ring. Isso permite que você pause temporariamente os alertas de movimento. É especialmente útil durante dias ventosos, como os causados pela tempestade Gerrit. Para ativar o Motion Snooze, siga estes passos simples:

1. Abra o aplicativo Ring e toque no ícone do menu de três linhas no canto superior esquerdo.

2. Selecione “Dispositivos” e escolha o dispositivo Ring que você deseja ajustar.

3. Toque em “Motion Snooze” e mova o controle deslizante para definir o tempo desejado.

4. Por fim, toque em “Iniciar Pausa” para ativar o recurso.

Se você quiser desativar o Motion Snooze antes do tempo definido expirar, basta voltar às configurações do Motion Snooze e tocar em “Desativar Motion Snooze”. Alternativamente, para ativar o Motion Snooze em todos os seus dispositivos Ring simultaneamente, você pode tocar no ícone de lua crescente na tela principal do painel.

Outra dica para reduzir alertas desnecessários é ajustar a sensibilidade dos seus dispositivos Ring. Ao diminuir a sensibilidade de movimento, você pode fazer com que o seu dispositivo seja menos propenso a gerar alertas falsos causados pelas condições ventosas. Veja como fazer isso:

1. Toque no ícone do menu de três linhas no canto superior esquerdo do aplicativo Ring.

2. Selecione “Dispositivos” e escolha o dispositivo que deseja ajustar.

3. Toque em “Configurações de Movimento” e em seguida selecione “Sensibilidade de Movimento”.

4. Ajuste o controle deslizante de sensibilidade para uma configuração mais baixa.

5. Por fim, toque em “Salvar” no canto superior direito para aplicar as alterações.

Seguindo esses passos simples, você pode personalizar os seus alertas da Ring e reduzir notificações desnecessárias durante o tempo ventoso. Desfrute de uma experiência mais tranquila e eficiente em termos de bateria com os seus dispositivos Ring.

FAQ:

P: Como posso pausar temporariamente os alertas de movimento na minha câmera Ring durante o tempo ventoso?

R: Use o recurso Motion Snooze no aplicativo Ring para pausar temporariamente os alertas. Basta seguir as instruções mencionadas acima para ativar o Motion Snooze.

P: Como faço para tornar os meus dispositivos Ring menos sensíveis a alertas falsos causados pelo vento?

R: Ajustar a sensibilidade de movimento dos seus dispositivos Ring pode ajudar a reduzir alertas falsos. Diminua a sensibilidade usando o recurso Configurações de Movimento no aplicativo Ring, seguindo as etapas fornecidas.